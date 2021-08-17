شاهد توأم بلقيس فتحي في متحف مدام توسو.. والفنانة مصدومة من الشبه

أثبتت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي وجودها بالوطن العربي بأعمالها الغنائية الناجحة التي تحوي رسائل هادفة وذات معنى عميق.

وتركيمًا لإنجازاتها ونجحاتها، حظيت بلقيس فتحي على مجسم شمع خاص بها في متحف مدام توسو في الشرق الأوسط، وتعتبر أول فنانة عربية تحصل على مجسم لها في المتحف.

والتقت بلقيس فتحي بتمثالها الشمعي في حفل رسمي أقيم بالشراكة مع مدام توسو داخل المنتجع الفاخر سيزرز بالاس دبي، وعبرَّت عن سعادتها وفخرها بمثل هذا التكريم وتأثرت بعد رؤيته مُشيرةً أنها كانت تزور متحف مدام توسو في لندن خلال فترة طفولتها غير مدركةً أنها يومًا من الأيام ستصبح إحدى هؤلاء النجوم.

ويجدر الإشارة إلى أنه اختير أمهر النحاتين لدى مدام توسو للتوجه إلى دبي قبل بدء العمل من أجل أخذ القياسات بدقة، ثم توجهوا إلى لندن وأمضوا ثلاثة أشهر في تصميم ونحت المجسم الشمعي بمهارة فائقة مع مراعاة أدق التفاصيل والقياسات، ويمكننا ملاحظة كمية الإبداع في تركيب خصلات الشعر الطبيعية مع إظهار منابت الشعر.

وصدمت فتحي لمهارة النحاتين وركَّزت على تسريحة شعر تمثالها، وقالت: "هذه هي إطلالتي التي أعتمدها دوماً برفعة نصف الشعر وكثافته".

ومن المقرر أن يفتح متحف مدام توسو دبي أبوابه للزوار في وقت لاحق من هذا العام، وسيوفر تجربة ترفيهية تفاعلية لا مثيل لها، حيث سيمنح الزوار فرصة استثنائية لالتقاط الصور التذكارية بجانب نجومهم المفضلين، كما سيقضون أوقاتًا ممتعة في عالم الأضواء والشهرة الساحر بصحبة 60 نجمًا عالميًّا.

وكشفت بلقيس عن تعاون مميز مع النجم الغناء المصري تامر حسني، إضافة إلى أغنية "دبلوماسي" باللهجة المصرية.