بلقيس فتحي في ورطة بعد منعها من الغناء في مصر..تعرفوا على السبب!

أحيت المطربة اليمنية بلقيس فتحي حفلاً فنياً أمس في مصر وبالتحديد نادي الجلاء للقوات المسلحة والذي يقع في القاهرة.

بلقيس فتحي والتي شاركت تحضيرات الحفل وإطلالتها التي اختارتها من أجل الحفل الغنائي ما هي ساعات من انتهاء فقرتها الغنائية حتى تفاجأت بقرار صادر من نقابة المهن الموسيقية والتي جاء بكتابها الرسمي تحديداً:

"قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائياً مع المطربة اليمنية / بلقيس وعدم إصدار أي تصاريح مستقبلا لها عن أي أعمال في جمهورية مصر العربية وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن الحفل المقام اليوم 8/8/2021 في نادي الجلاء للقوات المسلحة على أن يتم اخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها".

الخبر وقرار المنع تحديداً شكل صدمة لـ بلقيس وجمهورها خاصةً أنها من أوائل حفلاتها في مصر وأنها كانت تسعى لدخول السوق المصري من أجل الترويج لأعمالها وفنها لـ فئة أكبر خارج دول الخليج العربي.

آخر أعمال بلقيس فتحي!

تعيش الفنانة اليمنية حالياً نجاح آخر أعمالها والذي حمل عنوان "جبار" وتم إطلاقه على طريقة الفيديو كليب، وتتحدث أغنية جبار عن قدرة المرأة على نسيان الشخص الذي تحبه بسهولة في حال أساء إليها، وبالطبع موضوع الأغنية وقتها تم ربطه مباشرةً بطلاقها من رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

وعلقت بلقيس ولأول مرة على الموضوع والذي سبق وتكرر مع طرحها لأغنية "انتهى" والتي موضوعها مشابه للحالة التي مرت بها بطلاقها من سلطان، وجاء في تعليق بلقيس "لما إخترت أغاني الألبوم طليقي كان معي وكنا متجوزين وقتها وأغلب الأغاني معي من 2020 وبوجود خطة تسويقية تم طرحها خلال الفترة السابقة واللي صادفت مع موضوع طلاقي".

طلاق بلقيس فتحي !

يذكر أن بلقيس كانت قد شاركت خبر طلاقها الصادم عبر برنامج فني وجاء حرفياً في تصريحها "أنا رافعة قضية خُلع عليه في المحاكم الإماراتية" وجاء جواب بلقيس بعد تسأل الجمهور والإعلام عن سبب غياب زوجها عن كافة المناسبات وتصوير الكليبات بعد أن كان رفيقها الدائم في كل مكان.

وحول سبب الخلاف تراوحت الأخبار حول موضع الخيانة على الرغم من أن بلقيس لم تصرح بأي شيء وكذلك سلطان الذي أطل بمقابلة تلفزيونية مؤخراً ليتحدث عن أعمال الجديدة في مجال الهندسة، وعندما تطرق الحديث لحياته الشخصية أكد أنه من المستحيل أن يشارك أي تفاصيل مع الصحافة لأن البيوت أسرار وهو تربى على ذلك.

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