بلقيس فتحي تكشف هذا الأمر عن طليقها!

تعيش الفنانة اليمنية بلقيس فتحي حالياً نجاح آخر أعمالها والذي أطلقته على طريقة الفيديو كليب وحمل عنوان "جبار".

أغنية جبار هي عمل فني يتحدث عن قدرة المرأة على نسيان الشخص الذي تحبه بسهولة في حال أساء إليها، وبالطبع موضوع الأغنية تم ربطه مباشرةً بطلاقها من رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

بلقيس ولأول مرة علقت على الموضوع والذي سبق وتكرر مع طرحها لأغنية "انتهى" والتي موضوعها مشابه للحالة التي مرت بها بطلاقها من سلطان، وجاء في تعليق بلقيس "لما إخترت أغاني الألبوم طليقي كان معي وكنا متجوزين وقتها وأغلب الأغاني معي من 2020 وبوجود خطة تسويقية تم طرحها خلال الفترة السابقة واللي صادفت مع موضوع طلاقي".

طلاق بلقيس فتحي !

يذكر أن بلقيس كانت قد شاركت خبر طلاقها الصادم عبر برنامج فني وجاء حرفياً في تصريحها "أنا رافعة قضية خُلع عليه في المحاكم الإماراتية" وجاء جواب بلقيس بعد تسأل الجمهور والإعلام عن سبب غياب زوجها عن كافة المناسبات وتصوير الكليبات بعد أن كان رفيقها الدائم في كل مكان.

وحول سبب الخلاف تراوحت الأخبار حول موضع الخيانة على الرغم من أن بلقيس لم تصرح بأي شيء وكذلك سلطان الذي أطل بمقابلة تلفزيونية مؤخراً ليتحدث عن أعمال الجديدة في مجال الهندسة، وعندما تطرق الحديث لحياته الشخصية أكد أنه من المستحيل أن يشارك أي تفاصيل مع الصحافة لأن البيوت أسرار وهو تربى على ذلك.

زواج بلقيس فتحي !

يذكر أن زواج بلقيس كان قد شكل حدثاً مهماً وتصدَّر اهتمامات جمهورها، حيث احتفلت خلال الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافها في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف بالأسطوري والملكي. خلال حفل الزفاف كان من المفترض أن تطل الفنانة بفستانين إلا أن الفستان الثاني تمزق السحاب الخاص به مما دفعها إلى الاكتفاء بواحد وكان من تصميم تيما عابد.



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