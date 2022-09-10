كيت ميدلتون بالأسود وملامح الحزن على وجهها.. والملك تشارلز يدرج اسم ميغان ماركل في خطابه

أعلن قصر باكهنغام يوم الخميس الماضي عن وفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن 96 عامًا، لينتقل الحكم بشكل تلقائي إلى ابنها الأمير تشارلز الذي أصبح ملك بريطانيا العظمى.

كيت ميدلتون بالأسود وملامح الحزن على وجهها

التُقطت الصورة الأولى لدوقة ويلز الجديدة "كيت ميدلتون" زوجة الأمير ويليام حفيد الملكة إليزابيث بعد وفاة جدة الملكة اليزابيث الثانية يوم الخميس الماضي، حيث بدا الحزن الشديد واضح على معالم وجهها.

وظهرت كيت ميدلتون وهي تقود السيارة مرتدية اللون الأسود وتضع نظارات سوداء بينما كانت تصطحب أطفالها الثلاث من المدرسة، حيث أن كيت ميدلتون قررت البقاء في وندسور لدعم أطفالها في المدرسة.

ويبدو واضحاً بأن وفاة الجدة الكبرى للاطفال الثلاث الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس سببت لهم صدمة قوية بعد أن قررت عائلة كامبريدج البدء بحياة جديدة في أرض قلعة وندسور حيث قضت جدتهم الملكة الراحلة معظم ايام حياتها هناك.

الملك تشارلز يدرج اسم ميغان ماركل في خطابه

أصبح الأمير تشارلز ملكاً على بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث يوم الخميس الماضي عن 96 عامًا وذلك بعد أن حصل على لقب أمير ويلز عام 1958.

وتحدّث الملك تشارلز في خطابه الملكي لتولّي العرش حول خدمة شعبه بكل حب واخلاص بغض النظر عن المعتقدات والاختلافات الدينية.

ولم ينسى الملك ان يتطرق في خطابه إلى ابنه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل فقال: "أودّ التعبير عن حبّي الشديد لهاري وميغان مع استمرارهما لحياتهما خارج البلاد".

ولم يكشف بعد عن تفاصيل حول ماذا سيحدث مع دوقا ساسكس بعد وفاة الملكة وهل ستصبح الأوضاع في تحسّن أم تتغيّر للأسوأ بالنسبة لهما.