شاهد حفل زفاف أنس طيارة وكارول بو خالد.. والحضور يرتدون الأبيض

أقام الممثل السوري أنس طيارة ومصممة أزياء المشاهير اللبنانية كارول بوخالد حفل زفافهما في منطقة البترون في لبنان، أمس الإثنين، بحضور أبرز نجوم الوسط الفني.

وتمتعت أجواء الاحتفال بالبساطة والرقي، وغلب عليه اللون الأبيض، ابتداءًا من الديكورات وانتهاءً بأزياء الحضور ليناسب أجواء البحر والصيف، كما أشعلت فرق الرقص الإفريقية الأجواء برقصاتهم الحماسية.

إطلالة العروسين



وعلى صعيد إطلالة العروس،اختارت كارول بوخالد إطلالة عرائسية بيضاء ذات طابع البوهيمي من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان بيار خوري، وجاء تصميم الفستان بياقة عالية من قماش الدانتيل وأكمام طويلة منتفخة من قماش التول الشفاف، في جاء تصميم الصدر بطريقة هندسية غريبة ومميزة مبرزَّا انحناءات جسدها، كما منحت الكشاكش البيضاء مظهرًا أكثر ديناميكيًا لإطلالتها.

ونسَّقت كارول إطلالتها بطرحة بيضاء طويلة أسدلتها إلى الخلف، وزيَّنت شعرها بإكليل من الورود، بينما انتعلت صندلًا ذي كعب عالٍ وعريض.

من جهة أخرى، ارتدى أنس طيارة بدلة أنيقة باللون البيج، نسَّقها بقميص أبيض.

إطلالات المدعوين

وطلب العريسان من الحضور اعتماد اللون الأبيض لإطلالاتهم، رغم أن العروس ترفض أن ترتدي إحدى المدعوات اللون الأبيض الذي يشابه لون فستان زفافها مثل ما تجري العادة.

وخطفت العديد من النجمات الأنظار بإطلالاتهن، فاختارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور فستان بحري بسيط جاء معقودًا ناحية الصدر وبشيالات عريضة مُزيَّنة بكشاكش. بينما اختارت الفنانة السورية ديمة قندلفت فستان سترابلس جاء بقصة القلب ناحية الصدر، في حين أنسدل على جسدها بطريقة انسيابية مانحًا إياها مظهرًا ملوكيًا، واعتمدت تسريحة شعر على شكل كعكة مرفوعة.



