الفنانة التونسية درة زروق أطلت كالأميرات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة في دورته الـ 44 والذي سيستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي.

درة تطل كالأميرة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة في دورته الـ 44

تألقت التونسية الجميلة بلوك لافت كالأميرات أثار إعجاب متابعيها، واستعرضت إطلالتها الخاطفة التي أطلت من خلالها بستايل أنيق في ظهور مميز من خلال إطلالتها في في حفل افتتاح مهرجان القاهرة في دورته الـ 44.

وجاء تصميم الفستان طويل بقصة off shoulder مع كتف واحد منسدل بنعومة، وتكون الفستان من طبقتين الطبقة السفلية جاءت باللون الأبيض وجاء فوقه طبقة من قماش الشيفون الأسود من مصمم الأزياء السوري رامي العلي.

كما أكملت درة جمالها بوضع مكياج هادىء أبرز ملامح وجهها الناعم من المبدعة منى جمال، وأضافت مناكير باللون الأسود وجاء مناسب مع لون الفستان.

واعتمدت التونسية درة تسريحة الشعر المرفوع بشكل أنثوي راقي من خبيرة التجميل Silvia Bernaba، وحرصت على وضع مجوهرات باللون الفضي من أمجد غالي، وحذاء مخمل كعب عالي باللون الأسود.

من هي درة التونسية؟

درة التونسية هي فنانة وممثلة معروفة، تحمل الجنسية التونسية والمصرية، ولدت في 13 يناير 1980، لديها الكثير من الأعمال الفنية في الأفلام السينمائية والمسلسلات والتي لاقت رواجاً كبيراً.

تخصصت درة التونسية درجة الماجستير في العلوم السياسية وهي مقيمة في الوقت الحالي بـ مصر، وانضمت إلى فرقة "التياترو" وقد دخلت الفن حينها عندما شاركت في أول مسرحية لها تحت عنوان "مجنون".

ومن أبرز أعمالها: خرمة، نادية وسارة، فارس بني مروان، حسابات وعقابات، دار الناس، شرع الحب، آخر فيلم، مكتوب، 7 شارع الحبيب بورقيبة، باب الفلة، ليلة الشك، الرئيس، همس الرمال، المايسترو.

أما أبرز أفلامها:الحب كدة، هي فوضى..؟جنينة الأسماك، ليلة البيبي دول، كلاشنكوف، المسافر، تك تك بوم، سامي أكسيد الكربون، بابا، مصور قتيل، حفلة منتصف الليل،المعدية،حديد، كدبة كل يوم، الباب يفوت أمل، تصبح على خير، شيخ جاكسون، عنترة ابن ابن ابن شداد، مولانا، يوم وليلة، أما أبرز أفلامها العالمية هي : قصة متجالد، رحلة لويزا.

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