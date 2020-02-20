شاهد: سميرة سعيد في جلسة تصوير بين الزهور

تألقت النجمة سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي، ارتدت فيها جاكيت باللون الفوشيا وبنطلون باللون الأبيض، وتوسط مجموعة كبيرة من الورود، وسرعان ما استقبلت الكثير من التعليقات من قبل جمهورها.

وكتب أحدهم:( الله الله روعة الصور وانتي وردة جميلة ).

يشار إلى أن الشاعر الغنائي أشرف أمين يتعاون مع الديفا سميرة سعيد بأغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم (جنان) من ألحان شادي محسن، وتوزيع الموسيقى أحمد حسام وإلهامي دهيمة، حيث تم الانتهاء من تسجيلها، والثانية بعنوان (أنا مش تمام) من ألحان مايكل صفوت، من المقرر أن يتم تسجلها خلال الأيام المقبلة.