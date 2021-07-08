شاهد صور خطيب منة عرفة وزوجته السابقة نادين.. هل كان يخونها في الخفاء؟!

صُدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما علموا أن خطيب الممثلة المصرية منَّة عرفة متزوج مرتين ولديه ثلاث بنات، رغم عمره الصغير.

أطلَّ الفنان محمود المهدي ومنة عرفة ضيوفًا في برنامج "ملوك الترند" الذي يعرض على تلفزيون اليوم السابع، وهو أول ظهور لهما بعد عقد قرانهما الأسبوع الماضي.

وتطرَّق الثنائي خلال اللقاء للحديث عن مجموعة من المواضيع من بينها زواج محمود المهدي، والشروط التي يفرضها على منَّة عرفة، وأمور أخرى.

زواج محمود المهدي سابقًا

صرَّح المهدي أنه متزوج مرتين ولديه ثلاث بنات رغم صغر سنه، وأشارت عرفة إنها تدرك جميع تفاصيل حياته، وأنه أخبرها بكل شيء عن حياته السابقة.

وعقب التصريحات الصادمة، تناقلت مواقع التواصل مجموعة صور للفنان محمود المهدي من حفل زواجه بنادين بتاريخ 31 مارس 2020، حيث أقاما حفل زفاف حضره المقربين وأفراد العائلة.

ويظهر الثنائي في الصور غاية في السعادة والبهجة أمام قالب الحلوى، وفي لقطة أخرى يظهران داخل السيارة.

محمود المهدي ومنة عرفة كانا على علاقة أثناء فترة زواجه

أشارت منة عرفة خلال اللقاء أنها والمهدي بدآ تبادل الاتصالات والحديث مع بعضهما البعض على الهاتف قبل سنة تقريبًا، أي في الفترة التي كان فيها متزوجًا من نادين.

رد فعل رواد مواقع التواصل على ماضي محمود المهدي

استهجن البعض زواج منة عرفة من شخص متزوج من امرأتين وخاصة أنها ما تزال في عمر صغير.

وعلَّقت إحدى المتابعات: " انا مصدومة صراحة مطلق مرتين و 3 أطفال انا لو بنتي تقدم لها شخص بهي مواصفات مستحيل أوافق حتى لو ولعة فنفسها عشان تزوجو لو فيك خير كان عمر في زوجاتو سابقه مش معقول 2 ستت وحشين و مش كويسين ربنا يستر ملي جاي".

وكتب آخر: "ومن قلة الرجالة تتجوزي واحد مطلق ثلاث مرات وانتي لسه صغيرة".

شروط يفرضها محمود المهدي على منة عرفة

تحدَّث المهدي عن التحفظات التي وضعها لمنَّة عرفة في مجالها الفني، وقال :" أنا زى أي راجل طبيعى وشغلها مختلف قولتلها ما يجلكيش أدوار فيها قبلات و حب إثارة وإغراء ومفيش صور بالمايوهات أنا راجل صعيدى".

وجاء رد منة:" هو له الحق أنه يضع شروط في الحاجات اللى مناسبة له وأنا أوافق أو موافقش مش بنفرض على بعض حاجات وبنا تفاهم جدا".