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شاهد كابور يجيب على سؤال مُحرج حول علاقاته السابقة مع كارينا كابور وبريانكا شوبرا!

شاهد كابور يجيب على سؤال مُحرج حول علاقاته السابقة مع كارينا كابور وبريانكا شوبرا!
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