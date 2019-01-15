شاهد كابور يجيب على سؤال مُحرج حول علاقاته السابقة مع كارينا كابور وبريانكا شوبرا!

شاهد كابور، بريانكا شوبرا، كارينا كابور

يعيش حاليًا النجم الهندي شاهد كابور أجمل فترات حياته، حيث أنه أصبح أبًا ورزق بطفلين رائعين بوجودهما يكتمل معنى الحياة بالنسبة له، وفي آخر مقابلاته التلفزيونية تطرّق خلال الحوار للحديث عن أمور في الماضي واضطر أن يجب على سؤال محرج جدًا.

والأمر الذي تمركز السؤال حوله هو علاقاته السابقة التي كانت معلن عنها، حيث أن الأولى كانت مع الممثلة الجميلة كارينا كابور، والثانية مع الممثلة العالمية بريانكا شوبرا، وكانت في وقتها هذه العلاقات محط أنظار الجميع.

وتلقّى صاحب الـ37 عامًا سؤالًا عرضه للإحراج، وذلك عندما سأله المذيع من هي المرأة الموجودة في بوليوود وترغب في أن تنساها تمامًا؟

فجاءت إجابته على هذا النحو وقال: "علاقتي مع كارينا كانت طويلة جدًا ومع بريانكا قصيرة الأمد، برأيي فإن الرجل الذي أمامك اليوم هو نتاج لتجارب في حياته مر فيها في كثير من الأمور، لذا لا أود أن أحذف أي من ذكرياتي مع أي منهن، لأنني تعلمت الكثير".

وعندما سئل عن من هي الممثلة الأكثر موهبة، أجاب كابور: "باعتقادي كارينا كابور تملك الموهبة، ولكن بريانكا شوبرا تملك الالتزام والعمل الجاد على نحو أكبر".

على الصعيد الفني، بدأ نجم بوليوود شاهد كابور بتصوير فيلمه الجديد "Kabir Singh"، ومن المقرر أن يتم عرض هذا الفيلم مع بداية شهر حزيران في عام 2019.

للمزيد من قسم الترفيه اضغط هنا