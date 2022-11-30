شاهد كيف أصبح شكل "شريفة" والدة مهند في مسلسل نور.. بعد مرور سنوات

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للنجمة التركية الشهيرة "غونغور بايرك" التي اشتهرت في الوطن العربي من خلال شخصية شريفة التي قدمتها في مسلسل نور.

شاهد كيف أصبحت "غونغور بايرك" نجمة مسلسل نور

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بـ صورة جديدة للنجمة "غونغور بايرك" والتي عرفها الجمهور العربي بدور "شريفة" والدة مهند في المسلسل التركي الشهير "نور".

ورايى البعض ان ملامح النجمة التركية لم تتغير أبدًا بالرغم من مرور ما يقارب الـ 20 عامًا على المسلسل التركي الشهير.

والملفت بشكل كبير في صورتها الجديدة هي خضوعها لعمليات تجميل شدّ الوجه وابر البوتوكس والفيلر حتى بدا وجهها منتفخ بطريقة غير طبيعية، وهو ما أثار بعض الانتقادات، حيث علق الجمهور ان انتفاخ وجهها صادم.

نبذة عن مسلسل "نور"

عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل "نور" التركي في عام 2005 واستمر عرضه ما يقارب الـعامين بمعدل المئة حلقة، ودُبلج المسلسل الى اللهجة السورية حيث عُرض على قناة MBC4، وكان ممن اوائل المسلسلات التركية التي تمت دبلجتها إلى السورية لتبدأ بعدها هذه الظاهرة بالانتشار.

والمسلسل من بطولة النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" والذي اشتُهر من المسلسل بشخصية مهند بالاضافة الى النجمة "سونغول أدول" والتي جسّدت شخصية نور.

وتدور قصة المسلسل حول مهند الذي يدخل في حالة من الاكتئاب بعد موت حبيبته حيث يقوم جدّه بتزويجه من فتاة من القرية والتي أحبته خلال طفولتها ومع الوقت يبدأ مهند بالاقتراب من نور والانجذاب لها.