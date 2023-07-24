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شاهد كيف أصبح طفل أغنية هيفاء وهبي "بابا فين" بعد 15 عامًا

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 24 تمّوز / يوليو 2023 - 01:20
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفل الذي شارك الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في الفيديو المصوَّر لأغنيتها "بابا فين"، التي طرحت عام 2008.

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طفل "بابا فين" بعد 15 عامًا

وشاركت إحدى الصفحات المختصة بالمشاهر صورة للطفل، الذي يدعى جاد جابر، وذلك بعد مرور 15عامًا على طرح الفيديو المصوَّر، إذ أصبح شابًا وسيمًا بملامح رجولية.

وأعرب الكثيرون عن صدمتهم، حيث أن الطفل المتواجد في الفيديو المصوَّر يمتلك عيون سوداء وشعر أسود، فيما الشاب الذي في الصورة يمتلك عيون خضراء وشعر أشقر، إذ كتبت إحداهن: "سبحان الله كيف عيونو سود صارو خضر"، وأضافت أخرى: "كيف صار اشقر وعيون زرق ولما كان صغير شعر اسود وعيونو كحل".

هيفاء وهبي

جاد جابر نجم أغنية "بابا فين"

ويمتلك جاد جابر ما يقارب الـ32 ألف متابع عبر حسابه في "تيك توك"، حيث كان آخر فيديو شاركه يتحدث عن موقف طريف وقع له في كواليس الأغنية، إذ لفت إلى أن والدته طلبت منه عدم الخجل حين مقابلته هيفاء وهبي، إلَّا أنه بعد جلوسه جانبها شعر بالإحراج وكل ما كان يفكر به تهديدات والدته.

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وقال ممازحًا إن تسريحة شعره في ذلك الوقت ليست من اختياره ولا علاقة له بها، قائلًا: "أنا مني مسامح كل واحد مساهم بهيدا الموضوع".

@jadjaber67 #stitch with @Zorowehbe ♬ original sound - Jad JaBer
كلمات دالة:هيفاء وهبيجاد جابر

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