شاهد كيف أصبح يوسف ابن حلا ترك.. شابًا بلحية كثيفة

بات أبناء الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك شبانًا يفوقونها طولًا وبلحة وشاربين كثيفين، فالأطفال لم يعودوا أطفالًا.

احتفلت حنان ترك بعيد ميلاد ابنها يوسف ووجهت له تهنئة خاصة عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، حيث نشرت صورة تجمعهما معًا وكتبت عليها: "عيد ميلاد سعيد ابني الموهوب".

كما شاركت حنان متابعيها صورة لطيفة لها تجمعها بابنها، حيث تظهر محتضنةً إياه أمام على شاطئ البحر وعلامات السعادة والفخر بادية على ملامحها، وكتبت رسالة مؤثرة له، جاء فيها: "لم يأت أفضل ما في حياتك بعد، احتضنه وكن واثقا من نفسك وابدأ في مستقبل مليء بالإمكانات والفرص اللامحدودة.. عيد ميلاد سعيد.. أحبك".

من جهته أعاد يوسف مشاركة منشور والدته، ووجَّه لها رسالة لطيفة يعبر فيه عن مدى حبه لها، وكتب: "الروح الوحيدة التي تعطيني سببًا للاستمرار.. أحبك يا ماما".



حنان ترك ودعمها لموهبة ابنها يوسف



ولطالما كانت حنان تدعم موهبة ابنها يوسف وتشجعه في مجال غناء الراب، فقد أعادت نشر الفيديو المصور لأغنيته الجديدة "Queen" لدفع متابعيها لتشجيعه، وأوضحت أنها تمانع احترافه المجال لأنها تمنح أبنائها حرية الاختيار.

وبالعودة لعام 2018، صرحت حنان أن نجلها يعشق أغاني الراب ويحترفها ويكتب كلماتها أيضًا خلال خلال جلسة بعنوان "الإعلام والحياة" مع الإعلامي اللبناني نيشان على هامش الملتقى الإعلامي العربي الـ 15 بالكويت.

معلومات عن ابن حنان ترك



يعتبر يوسف الابن الأكبر لترك، ولديه شقيق واحد هو آدم، وثلاثة أخوة غير أشقاء هم مريم ومنى محمود مالك، و محمد يحيى.

يقيم يوسف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعمل كـمغني راب لشركة مهتمة بالإنتاج تدعى "Solo 4 Life Records"، وقد نشر أول فيديو غنائي له من مشاركته في عرض حي لغناء الراب في فبراير عام 2018.

