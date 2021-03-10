شاهد كيف احتفلت مايا دياب بيوم المرأة العالمي...صورة

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب ​ صورة جديدة برفقة إبنتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عايدت من خلالها النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وظهرت وهي تحضن إبنتها بلقطة عفوية لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذين عايدوها بالمقبل وعبروا عن حبهم الكبير لها، و اعجابهم بابنتها التي كبرت و اصبحت شابة تشبهها الى حد كبير.

وعلقت النجمة اللبنانية قائلة: (نحتفل بكِ، نقف بجانبكِ طوال الوقت، أنتِ جميلة وهذه حقيقة)





على صعيد آخر كانت مايا دياب قد أعادت نشر صورها المضيئة على برج خليفة تكريما لها، عبر حسابها الشخصي في (تويتر)، وعلقت عليها قائلة: (أنا سعيدة جداً لكوني مميزة في برج خليفة بدبي، تهانينا أنغامي المزيد والمزيد من النجاح).