شاهد كيف اصبح شكل طفل "إلا صلاتي".. ويكشف تعرضه للتنمر!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب الكويتي عبدالعزيز راشد، الذي اشتهر في أنشودة "إلا صلاتي" مع الداعية المسلم مشاري العفاسي، وصدم الجميع بتغيُّر ملامحه فقد بات رجلًا وسيمًا.

أطلَّ عبدالعزيز راشد ضيفًا في برنامج "ع السيف" وتطرَّق للحديث عن مواضيع شتى من بينها تعرضه للتنمر منذ أن كان صغيرًا، وانتقادات المتابعين له ولتصرفاته بسبب تكوينهم صورة معينة حوله باعتباره الطفل الذي ظهر في انشودة دينية.



عبدالعزيز راشد يكشف تعرضه للتنمر

وأوضح عبدالعزيز ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي ورفضه الشهرة، فالكثيرون ينتقدون تصرفاته وأفعاله معتبرين إياه ذلك الطفل الصغير، وقال: "إذا على موضوع التنمر انا كل يوم أتغذى تنمر واتعشى تنمر من عشرين سنة من لما طلعت السوشيال ميديا، بسبب الاصلاتي رايح شالي الاصلاتي رايح مدري وين".

وتطرَّق لموضوع الوشم الذي على يده مؤكدًا أن الإيمان في القلب، فلن يقوم بتصوير مقطع فيديو وهو يصلي أو أثناء سيامه، وأشار أن لا علاقة له بالصورة النمطية التي يأخذها الفرد عنه بسبب ظهوره في انشودة دينية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، فعلَّق أحد المتابعين: "المشكله عندنا ان احنا انسميها ضغاط الواحد يضغط الثاني وما يفكرون بمشاعر الشخص حتى لو ضحك ولا واحد يقط كلمه على بنت او العكس بنت تقط كلمه على شاب علشان الضحك بس تبيهم يفهمون ولا يستوعبون ان هالشي نوع من انواع التنمر لا ما يستوعبون بيقولون خو ضحك عادي كرهنا حياتنا بسبت هالقطات ولا الضغاط اللي نسمعها".

وأضاف آخر: "ستغفرالله يعني خلاص قلت الا صلاتي ماتروح شاليه ولا تطلع من البيت ولا تمشط شعرك وماتطلب وجبه اكلك بيض وخيار هههههه نرتقي شوي ترا ماتسوى عليه وذا على الطفوله شوفو نفسكم بعدين تنمرو براحتكم 🥰🥰 ((انت بطل استمر))".

عبدالعزيز راشد يغني الا صلاتي



وطلب مضيفي البرنامج من راشد غناء "الا صلاتي" وتبيَّن أنه يمتلك صوتًا جميلًا لكن يحتاج الى تدريب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع غناء راشد، فكتب أحدهم: "معقول مر 20 سنه اذكرها هالانشوده كأنها امس😢 الله يحسن خاتمتنا".

وانتقد أحد المتابعين طريقة المذيعة في سؤال الضيف ومقارنته بمرحلة الطفول، وكتب: "معقوله من كل عقلكم تقارنونه بفترة الطفولة وهو صار رجل 😂😂 مافي مجال للمقارنة هذي مرحلة وذي مرحلة".



