شاهد لحظة وصول سعد لمجرد إلى المحكمة.. وزوجته ممسكة بيده

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة وصول الفنان المغربي سعد لمجرد إلى إحدى محاكم مدينة باريس، للإمتثال أمام محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب وضرب انرأة داخل غرفة فندق عام 2016.

لحظة وصول سعد لمجرد إلى المحكمة

ويظهر سعد لمجرد وزوجته غيثة العلاكي ممسكين بيد بعضهما البعض أثناء توجههما إلى قاعة المحكمة من أجل استكمال محاكمته بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وبدا عليهما الهدوء وعدم الاضطراب، في حين لحق بهما المحامين للدفاع عن لمجرد في محاولة لإسقاط التهمة عنه.

ويُشار إلى أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة والحاسمة في القضية، إذ سينطق في حقه الحكم النهائي بعد استكمالها، حيث أوضح مصدر مقرب من الفنان أن الأزمة قاربت على الانتهاء بعد مرور 7 سنوات.

وأضاف المصدر أن لمجرد شخص مؤمن وواثق بعداله الله، ويرى أن القضاء سينصفه في النهاية، كي يتمكن من العودة لممارسة نشاطه الفني دون قيود.

وفي حال أدين الفنان بتهمة الاغتصاب، فسيواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا؛ ما أثار قلق محبيه الذين سارعوا للدفاع عنه وتأكيد أن ما يتعرض له ما هي إلَّا مكيدة مدبرة.

سعد لمجرد متهم بالاغتصاب

وبالعودة إلى القضية، اتهمت شابة فرنسية، تدعى لورا بريول، لمجرد بضربها وتعنيفها واغتصابها وهي بعمر الـ20، حيث أشارت إلى أنها تبعت الفنان وصديقين له إلى إحدى السهرات، ثم التقيا داخل ملهى ليلي، وبعد تناولهما كمية كبيرة من الكوكايين والكحول، توجهت رفقة لمجرد إلى غرفته الفندقية، وهناك اعتدى عليها بالضرب واغتصبها.