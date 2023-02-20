  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. شاهد لحظة وصول سعد لمجرد إلى المحكمة.. وزوجته ممسكة بيده

شاهد لحظة وصول سعد لمجرد إلى المحكمة.. وزوجته ممسكة بيده

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 20 شباط / فبراير 2023 - 01:27
سعد لمجرد
سعد لمجرد

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة وصول الفنان المغربي سعد لمجرد إلى إحدى محاكم مدينة باريس، للإمتثال أمام محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب وضرب انرأة داخل غرفة فندق عام 2016.

اقرأ ايضاًسعد لمجرد ونجمة بوليوود جينيفر ونجت في لقطة رومانسية أمام شاطئ البحرسعد لمجرد ونجمة بوليوود جينيفر ونجت في لقطة رومانسية أمام شاطئ البحر

لحظة وصول سعد لمجرد إلى المحكمة

ويظهر سعد لمجرد وزوجته غيثة العلاكي ممسكين بيد بعضهما البعض أثناء توجههما إلى قاعة المحكمة من أجل استكمال محاكمته بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وبدا عليهما الهدوء وعدم الاضطراب، في حين لحق بهما المحامين للدفاع عن لمجرد في محاولة لإسقاط التهمة عنه.

ويُشار إلى أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة والحاسمة في القضية، إذ سينطق في حقه الحكم النهائي بعد استكمالها، حيث أوضح مصدر مقرب من الفنان أن الأزمة قاربت على الانتهاء بعد مرور 7 سنوات.

وأضاف المصدر أن لمجرد شخص مؤمن وواثق بعداله الله، ويرى أن القضاء سينصفه في النهاية، كي يتمكن من العودة لممارسة نشاطه الفني دون قيود.

 

اقرأ ايضاًسعد لمجرد ونجمة بوليوود جينيفر ونجت في لقطة رومانسية أمام شاطئ البحرحملة واسعة لمنع سعد لمجرد من الغناء في العراق

وفي حال أدين الفنان بتهمة الاغتصاب، فسيواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا؛ ما أثار قلق محبيه الذين سارعوا للدفاع عنه وتأكيد أن ما يتعرض له ما هي إلَّا مكيدة مدبرة.

سعد لمجرد متهم بالاغتصاب

وبالعودة إلى القضية، اتهمت شابة فرنسية، تدعى لورا بريول، لمجرد بضربها وتعنيفها واغتصابها وهي بعمر الـ20، حيث أشارت إلى أنها تبعت الفنان وصديقين له إلى إحدى السهرات، ثم التقيا داخل ملهى ليلي، وبعد تناولهما كمية كبيرة من الكوكايين والكحول، توجهت رفقة لمجرد إلى غرفته الفندقية، وهناك اعتدى عليها بالضرب واغتصبها.

سعد لمجرد

 

كلمات دالة:سعد لمجرد

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...