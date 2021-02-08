شاهد: ياسمين صبري تشارك جمهورها بصورة من أمام برج إيفل

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) .

وظهرت ياسمين صبري في الصورة وهي تقف امام برجل ايفل ، باطلاله أنيقة ساحره خطف انظار الجيمع .

وصادف يوم 21 من يناير/كانون الثاني، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، واحتفلت ياسمين صبرى بعيد ميلادها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة و شاركت متابعيها بصوة من الحدث الذي نال اعجاب جمهورها العريض.

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها (جحيم فى الهند) و(الديزل) وفي الدراما مسلسلي (جبل الحلال) و(فرصة تانية).