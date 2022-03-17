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شباب البومب يعود بموسمه الـ10.. شاهد الفيديو الدعائي

منشور 17 آذار / مارس 2022 - 07:19
شباب البومب
شباب البومب

حقق المسلسل السعودي "شباب البومب" شهرة كبيرة، وحصد ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، كما تصدر الترند في كل حلقة يعرضها من مواسمه التسع الماضية، وها هو يعود من جديد بموسم جديد حماسي.

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من المقرر عودة مسلسل "شباب البومب" بموسم عاشر وسيشارك في السابق الرمضاني لعام 2022، وقد شاركت قناة "روتانا خليجية" الإعلان الترويجي الأول للعمل عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وعلَّقت: "مسلسل شباب البومب10.. مسلسل كوميدي يستعرض قضايا الشباب السعودي بطريقة كوميدية، يعرض حصرياً على شاشة روتانا خليجية وقناة خليجية يوتيوب".

 

من جهة أخرى، نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر حسابها على "إنستغرام" البوستر الدعائي للعمل، وأرفقته بتعليق: "بوستر شباب البومب 10 قريباً😍😍متحمسين؟".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي متحمسون لمشاهدة الموسم العاشر لمسلسل "شباب البومب"


وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان، وأعربوا عن حماسهم لوجود موسم جديد للعمل الكوميدي الذي امتعهم على مدارالتسع سنوات الماضية، فكتبت إحداهن: "يا هلا و مسهلا.... حماااااس حياكم الله يا احلى ممثلين و الله و نستونا حيل بالله العلي العظيم".

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وكتبت أخرى: "والله اكثر شي احبو في رمضان".

 

كلمات دالة:شباب البومبنجومفنروتانا خليجيةشباب البومب 10

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