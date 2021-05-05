شبه صادم يجمع نادين نجيم ونور الغندور.. "كلهم صاروا نسخه وحده حاجه تخنق للنظر"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وبدا واضحًا التشابه الكبير الذي يجمعهما.

يظهر في الصور المتداولة الشبه الكبير بين النجمتين أكان ذلك تقاسيم الوجه أو حجم الشفاه أو حتى بشكل الأنف، فيبدو أن عمليات التجميل جعلت الفنانات نسخ طبق الأصل عن بعضهن البعض.

وانهال مستخدمو الانترنت للتعليق، فكتبت إحداهن: "كلهم صاروا نسخه وحده حاجه تخنق للنظر والله انه عيوب الوجه مزايا سبحان الله ما تعرفوا قيمتها غير بعدين".

وعلَّق آخر ساخرًا: "كلهم يسووون نفس الاشياء .. شلون ما راح يشبهون بعض؟".

في حين أكَّد الكثيرون إلى أنهن يزرن ذات دكتور التجميل؛ لهذا السبب يخرجن بذات المظهر.

ويجدر الإشارة إلى أن نور الغندور بدأت الخضوع لعمليات تجميلية عام 2019، حيث خضعت لعمليات تصغير الأنف وتكبير الشفاه، وتعريض الحاجبين وتعديل شكل الحنك، إذ بدا وجهها على شكل قلب.





من جهة أخرى، أجرت نادين نجيم عمليات تصغير لأنفها وتعريض لذقنها وتكبير لشفاهها، بالإضافة إلى بوتوكس وفيلر.