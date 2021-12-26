شبيه رشدي أباظة يصدم الجميع.. توأم طبق الأصل!

يخلق من الشبه أربعين، وقد وجدنا شبيه الفنان المصري الراحل رشدي أباظة أو من الممكن القول وجدنا توأمه المطابق.

أطلَّ محمد مؤمن في برنامج التاسعة مع الإعلامية المصرية "شافكي المنيري"، وتحدَّث عن تشبيه الناس له بالفنان الراحل رشدي أباظة، وكشف أن الأمر بدأ في المرحلة الجامعية مؤكدً أنه يشبه النجم أكثر حينما يكون طبيعيًا وعلى سجيته.

وأوضج أن حصوله على شهرة كبيرة تعود لانتشار صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد بدأ المرء عندما أعطى صديقًا له صورته لأحد الصحفيين الذي بدوره كتب عن الشبه الكبير بينهما.

وأعرب مؤمن عن سعادته وفرحه لشبهه الكبير بأباظة، وكشف عن رغبته في الالتحاق لمجال التمثيل، قائلًا: "أحب أفلام رشدى أباظة مثل فيلم الرجل الثانى والزوجة الـ 13 وشروق وغروب ، ولم أمثل قبل ذلك ولكن لدى موهبة التمثيل".

شبيه رشدي أباظة والمشاركة في فيلم حول سيرته الشخصية

وأشار أنه اختير في أحد الأيام لتأدية دور رشدي أباظة في أحد أعمال السيرة الذاتية مع المخرج يوسف شرف الدين، وقال: "الموضوع مش بقاله كتير بس فيه فترة كان المفروض هعمل قصة حياة رشدي أباظة كان أستاذ فكري أباظة بيمثل وعنده مكتب فني وكان كاتب قصة رشدي وكان خلاص هيعملها مع المخرج يوسف شرف الدين، اتصلت بأستاذ فكري قلتله أنا شبهه وسمعت انك هتعمل قصة حياته، وياريت اعمله قالي احنا حددنا البطل".

وتابع: "قالي في يوم أنا مكتبي عند نادي التوفيقية تعالى ولما شافني انبهر واتصل بالمخرج في ساعتها، ورحناله بيته وابتدينا نشتغل في الموضوع كنت بروح اماكن التصوير في أعمال أستاذ فكري عشان اخد على الجو، وللأسف الحظ لم يساعدني لأن فكري توفي".

وطلب محمد مؤمن من متابعيه الدعاء له ليصل لمستوى أباظة في التمثيل، مؤكدًا أنه يود الحصول على أعمال تناسب قيمته كشبيه النجم الراحل.

