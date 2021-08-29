شجون الهاجري تثير الجدل بظهورها في بدلة رقص ورقصها على اغنية سعاد حسني

قدمت الفنانة الكويتية شجون الهاجري مشهدًا مميزًا في مسلسلها الأخير "ملاك الرحمة" والذي يعرض حاليًا على منصة شاهد VIP، وتجسد فيه الهاجري دور ممرضة تدعى رحمة، تعاني من مشاكل نفسية تحولها لـ مجرمة بالرغم من عملها في مجال انساني.

شجون الهاجري تقدم وصلة رقص مرتدية بدلة رقص

وبالرغم من قوة اداء شجون الهاجري في المشهد وتحولها من الفرح للحزن في سياق تقديم شخصية تعاني من مشاكل نفسية إلا أن الأمر لم يخلو من بعض الانتقادات بسبب ظهور شجون الهاجري في المشهد مرتدية بدلة رقص وترقص على انغام اغنية "بانو بانو" للفنانة الراحلة سعاد حسني.

وكان اللافت التطور الذي قامت به شجون في المشهد وانتقالها من الفرح والحماسة إلى الحزن الذي انتهى بها وقد رمت نفسها على السرير وهي تبكي.

وبالرغم من قوة أداء شجون الهاجري وظهورها ببدلة رقص لم تكشف عن أجزاء جسدها إلا انها تعرضت للانتقادات والهجوم من قبل عدد من رواد السوشال ميديا.

وجاء في التعليقات: "من صج وصلوا لهالمستوى والسوقيه ويش هذا استغفر الله العظيم"، وقالت متابعة أخرى: "هذی شفیهااا من صج هااا بترقص و قابله علی نفسها تنزل للمستوا التمثیلی کذاااا؟؟؟؟؟

وعلقت متابعة: "وش فيكم مستغربين انها ترقص عادي شجون من زمان واهي ترقص في المسرحيات واستعراض بطل مسرحية زين والحوش وزين المصباح والخ.....وغيرها".

ودافعت عنها متابعة قائلة: "وش مستواه الي نزلته ؟ هذاهي حياه الفهد وهدى حسين يرقصون عادي ماشوفكم زعلتو ؟ بلاش تشخصونها لنها شجون بالعكس تمثيلها كان حلو واتمنى ترع زي قبل

قصة وأبطال مسلسل ملاك الرحمة

ويروي مسلسل ملاك الرحمة قصة الشابة رحمة والتي تعمل في إحدى المستشفيات، وتعيش رحمة علاقة حب من طرف واحد مع الشاب شهاب والذي يستغلها ويجعلها تقتل مريض في المستشفى.

وتستمر رحمة في العمل الإجرامي خاصة أنها عانت في طفولتها من العنف والإهمال.

ويشارك في بطولة العمل كل من مرام البلوشي، عبدالله التركماني، عبدالله عبدالرضا، شوق الهادي، أحمد العوضي، غدير السبتي وهو من إخراج محمد سمير وكتابة أحمد العوضي، ويتكون العمل من 10 حلقات ويعرض على منصة شاهد