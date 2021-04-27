شجون الهاجري تعود للشاشة بعد غياب 3 سنوات.. وتصرح "نادمة إني ما جمعت مصاري من الفن"!

أطلَّت الممثلة الكويتية شجون الهاجري ضيفة في برنامج "مع حمد قصص"، وتطرَّقت للحديث عن ثروتها وبماذا أنفقتها.

خلال اللقاء، أشار الإعلامي حمد قلم أن الكثيرين يعتقدون أن شجون الهاجري تملك أموال طائلة بسبب بداياتها في التمثيل منذ سن صغيرة إلَّا أن الحقيقة عكس ذلك، وتساءل عن السبب!

وردَّت شجون أن السبب يعود لعدم استماعها لآراء الآخرين ونصائحهم حول استثمار أموالها في المشاريع وشراء الأراضي وغيرها من الأمور، فبسبب عنادها المستمر وعدم إدراكها لأهمية الأمر إلَّا قبل 3 سنوات، خسرت الكثير جراء هذا القرار.

وكشفت أن حينما قررت تجميع أموالها والاستثمار وتصبح سيدة أعمال بدأت أزمة كورونا ما أحبط مخططاتها.

وأوضحت شجون أنها أنفقت أموالها على شراء العديد من الأشياء دون الحاجة الملحة إليها، كشراء سيارة دون امتلاكها المال لشراء بانزين.

وقد تغيَّبت شجون عن الدراما رغم أدائها الاحترافي لمدة 3 سنوات إلى الآن، حيث تساءل الكثيرون عن سبب تغيبها، فكتب أحدهم: " شجون في الكوميديا والدراما مبدعة مبدعة بشكل مو طبيعي لكن في ال فترة الأخيرة موووو مجتهدة زي زمان تمثيلها روعة".

وكتب آخر: " كان تمثيلها قوي وبرامجها تجنن والكل كان متوقع لها مستقبل اسطوري صدق فقدناها فتره كسرت الدنيا بعدها اختفت".

وعلَّقت أخرى: " بس نجحت وناس حبتها مو شرط فلوس مافي محبة ناس لها".