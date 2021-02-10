حورية فرغلي من ملكة جمال مصر إلى أتعس إمرأة في العالم..القصة كاملة!

تعتبر الفنانة المصرية حورية فرغلي الإسم الأبرز خلال الفترة الحالية بعد أن كُشفت كامل قصتها المأساوية التي أودت بها إلى الاكتئاب ورفض النظر بالمرآة لعدة سنوات.

حياة حورية فرغلي

كانت حورية فرغلي ذات الـ 44 عاماً والتي عاشت أغلب حياتها بين الإمارات ولندن بطلة الوطن العربي والإمارات في الفروسية وكانت تستعد لدخول القفص الذهبي برفقة الشاب الذي أحبته إلا أن الكارثة الأولى أصابتها بموت خطيبها قبل يوم واحد من الزفاف.

وقررت حورية العودة عام 2002 إلى مصر وشاركت بمسابقة ملكة جمال مصر وتمكنت من الحصول على اللقب بجدارة، إلا أنها قررت التنازل عنه لصالح الوصيفة الأولى بسبب التفرغ الذي يتطلبه المنصب والذي لا يتماشى مع المسابقة وانشغالها بالفروسية.

تزوجت حورية من شاب مصري إلا أن هذا الزواج انتهى بالطلاق بفترة قصيرة من دون التطرق للأسباب لتنشغل تماماً بهوايتها المفضلة وهي الفروسية.

الحادث الذي غير حياة فرغلي

أثناء ممارسة حورية فرغلي للفروسية تفاجأت بقطتين تتشاجران أمام الحصان الذي ارتعب وأسقط فرغلي عن ظهره وسقط هو فوقها مسبباً تحطك بالكامل لأنفها واصابتها بالديسك.

واتجهت الممثلة المصرية مباشرة للطبيب حتى يساعدها على اعادة أنفها لشكله الطبيعي إلا أنه تسبب في فقدانها لحاسة الشم.

واتجهت بعدها حورية إلى طبيب أنف وأذن من أجل المساعدة إلا أنه سبب لها تشوه في شكل الأنف، من بعدها اتجهت إلى طبيب تجميل والذي سبب خسارة في حاسة الذوق وتشوه جديد في الأنف ليصل عدد العمليات خلال سنتين إلى سبعة تقريباً

حورية فرغلي والتنمر

وتعرضت فرغلي إلى تنمر كبير بعد أن أطلت على الشاشة والتشوه كان واضح في الأنف ضمن تعليقات غير مراعية لوضعها الصحي كان من بينها "بقيتي بشعة.. شوهتي نفسك بالتجميل. بقيتي شبه مايكل جاكسون"

مما دفعها إلى توجيه سؤال للجمهور في حال أرادوا أن تستمر بالتمثيل أو تتعزل، وكان أغلب الجمهور قد وقف بصف الفنانة مما دفعها للاستمرار في مهنة التمثيل.

وصرحت أيضاً أنها لم تنظر في المرآة لعدة سنوات واصيبت باكتئاب ولم تغادر غرفتها لعدة شهور كما أن المقربين تخلوا عنها.

استئصال الرحم

أُصيبت حورية خلال السنوات القلية الماضية بأورام ليفية في منطقة الرحم وكان الحل الوحيد هو استئصال الرحم لتتخلى بذلك عن حلمها بالأمومة وتكوين عائلة.

استئصال عظام من القفص الصدري

تتواجد الممثلة المصرية الآن في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الخضوع لعمليات تجميل جديدة، وبالفعل خضعت للعملية الأولى التي استمرت لـ 10 ساعات وانتهت باستئصال عظام القفص الصدري من أجل وضعها في أنفها الذي لم يعد فيه أي قطعة عظم بسبب كثرة العمليات.

وأخضع الطبيب حورية لجلسات أوكسجين سيصل عددها إلى 20 جلسة قبل الخضوع لعملية جديدة بعد 20 يوم من أجل نقل العظام إلى الأنف. أما المرحلة الأخيرة وهي الثالثة تتمثل بالبدأ بترميم الأنف بأمل أن يعود إلى سابق عهده.

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