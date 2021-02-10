بلقيس فتحي "رفضت الترحم على روبن ويليامز وبررت قتل إسراء غريب واتهمت إليسا بالغرور"!

يتصدر اسم الفنانة اليمينة بلقيس فتحي مواقع التواصل الاجتاعي خلال الفترة الحالية بعد أن طرحت آخر أعمالها الفنية والذي هو فيديو كليب "حالة جديدة".

بلقيس واتهامات السرقة

ولم يحقق الكليب الجديد نجاح بقدر ما حقق انتقادات لاذعة كانت بدايتها مع سرقة عدة مشاهد من فنانيين عالميين وهم "تايلور سويفت وكاتي بيري" وفرق كورية ومن بينهم "توايس وسفينتين"، وردت وقتها فتحي على الهجوم بتصريح عبر أحد البرامج الحوارية تؤكد أنهم استوحوا الفيديو كليب من الفرق الكورية وأضافت أنه من الطبيعي أن تتوارد الأفكار، أما حول الصُورة المشابهة والمأخوذة من صورة ترويجية لـ تايلور سويفت أكدت أنها لم تكن تعلم بموضوعها وحتى المسؤول عن العمل وقتها أكد أنه لم يرى الصُورة سابقاً.

وعادت الفنانة بلقيس وأطلت بمقابلة وعلقت على الهجوم بطريقة هجومية جاء فيه "أنا شرسة وعنيدة والي الو عندي يرفع عليه قضية" ليتصدر بعدها هاشتاق "بلقيس وقحة" حديث الجمهور عبر تويتر.

رفض الترحم على روبن ويليامز

تداول اسم بلقيس أعاد للأذهان مواقفها السابقة والتي أثارت جدل كبير من بينها رفضها للترحم على وفاة الممثل الهوليوودي روبن ويليامز الذي انتحر بعد صراع مع الاكتئاب، وعلقت وقتها "صحيت على كمية تعاطف مهولة مع قصة انتحار روبن ويليامز الممثل الهوليودي الشهير اثر نوبة اكتئاب. حقيقة لم اتعاطف معه وحمدت الله على نعمة الاسلام".

بلقيس وإسراء غريب

وأُعيد أيضًا تداول موقف بلقيس الذكوري على قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب التي عُذبت حتى الموت على يد عائلتها بسبب خروجها مع خطيبها، وعلقت وقتها الفنانة اليمنية "أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سرا مع رجل غريب وتأدبها بالبيت، وتفهمها أنه خطأ، وليس من عاداتنا، وتستر عليها، أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات، وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة، الله أعلم بها"

بلقيس واتهماها اليسا بالغرور

بلقيس لها أيضاً مواقف سابقة مع زملائها الفنانيين ومن بينهم الفنانة اللبنانية إليسا التي اتهمتها بلقيس بالغرور والتكبر بسبب معاملتها مع الفانز الذين هم سبب شهرتها ونجاحها.

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