بدر خلف بفستان زفاف أبيض….والجمهور "عروسة الموسم"!

بدر خلف وكالعادة أثار الجدل من جديد بعد أن شارك فيديو راقص له أظهره وهو يرتدي فستان أبيض شبيه بفستان الزفاف.

الأمر لم يتوقف على الفستان بل أن بدر ظهر بمكياج كامل وصولاً للعدسات اللاصقة وتصفيف الشعر، وأثار الفيديو المتداول تعليقات ساخرة كان منها "العروس اللي الله يحرمنا منها"....وتابع اخر "عروسة الموسم"...وجاء في تعليق أحدهم "أنا بس بدي افهم شو شعور مرته"....واضاف آخر "هرمونات الانوثة مرتفعة اليوم أكثر".

من جهة أخرى، شارك بدر خلف الصُورة الأولى لطفلته الجديدة والتي رزق بها منذ أيام، وأظهرت الصُورة التي تم مشاركتها أظهرت الطفلة مع تغطية وجهها بـ إيموجي وهي في أحضان والدتها وعلق بـ "يارب احفظ لي زوجتي وبناتي من كل شر"....وأطلق الجمهور الذي كان في صدمة لأن معظمه لم يكن يعلم أن بدر متزوج وله طفلتان عدة تعليقات ساخرة وقتها كان منها "أحد منجلط مثلي يا جماعة"؟!

بدر خلف في البدايات!

يذكر أن الشاب كان يطل سابقاً عبر التلفاز كإعلامي في أحد البرامج، كما كان له برنامج "وذ بدر" لينتقل بعدها إلى عالم السوشال ميديا ويشارك يومياته ونصائح للفتيات حول الجمال والعناية بالبشرة من حسابه عبر تطبيق سناب شات وصولاً لإطلاق بروفايل خاص به على أحد المواقع يقدم من خلاله منتجات العناية بالبشرة.

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