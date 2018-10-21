شريهان تُشعل أجواء حفل زفاف خاص بإطلالة لامعة ووصلة رقص!

شريهان

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية المعنية بأخبار المشاهير، فيديو للفنانة المصرية شريهان خلال تواجدها في حفل زفاف خاص.

وتظهر شريهان في الفيديو وهي ترقص بطريقة مُميزة ومثيرة على أنغام أغنية "شو حلو" للفنان اللبنانية زياد برجي، كما ورقصت إلى جانب العروس على أنغام أغنية "دا لو اتساب" للفنان المصري عمرو دياب.

أما فيما يخص الإطلالة فقد اختارت الفنانة المصرية فُستان لامع من اللون الذهبي، تميز بوجود قطعة قماش طويلة من الخلف، وتغزل الجمهور بإطلالة الفنانة المصرية ووصفوها بـ "العشرينية" كما وأبدوا إعجابهم بطريقة رقصها المميزة والمثيرة.

يُشار إلى أن الفنانة المصرية شريهان كانت قد غابت عن الفن لسنوات طويلة، وتحديدًا منذ عام 2002 بعد تعرضها لحادث سير أثر على صحتها بشكل كبير ومنعها من التواجد على الساحة الفنية.

وكانت العديد من الأخبار قد انتشرت في الفترة الأخيرة عن استعداد الفنانة المصرية للعودة إلى الشاشة الفضية عن طريق مسلسل إلا أنه لم يتم التأكيد على صحة الخبر أو تفاصيل العمل.

كما وتستعد شريهان لعرض اولى اعمالها المسرحية والذي سيحمل إسم "شانتل" ويضم عدد كبير من نجوم الفن.