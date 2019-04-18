أصالة بعد تصريحات أنغام الأخيرة.."ضيعت وقتي على من لا يستحق قربي"!

يبدو أن الأمور أصبحت واضحة وكل طرف اتخذ موقفه النهائي، فبعد تصريحات أنغام الأخيرة "اللي يزعل يتفلق"، قررت أصالة أن تحسم الأمر أيضًا وتختصر كل الجدل الذي حدث بينها وبين صديقتها السابقة أنغام بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وقامت أصالة بنشر تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر، وأوصلت من خلالها رسالة غير مباشرة إلى أنغام، ومجمل هذه الرسالة أن الإنسان أحيانًا يصادفه بعض الأشخاص في حياته ويكتشف لاحقًا أن معرفتهم كانت مضيعة للوقت، ولكن هم ليسوا بالشيء المهم لأنهم لا يستحقون من الأساس القرب والود، ويبقى الحب لأولئك الناس الذين لا زالوا يحافظون على العهد والصداقات طويلة الأمد مهما حدث.

صدمتي بالبعض أضعف تأثيراً من سعادتي وفخري بمنّ عرفتهم من أُناس غيرهم، ولأنّني مُنعّمةً بالحظّ ، وقدوةً أُحاول أنّ أكون لمنّ أفخر أنا بهم ، فلا أحسبُ من عمّري وقتاً أنا ضيّعته ، على منّ لايستحقّ قربي، وأَسعد حتّى أملأُ روحي أُنساً وودّاً ، مع منّ همّ كُثر، محبّين وأهلاً طيّبين — Assala (@AssalaOfficial) ١٦ أبريل ٢٠١٩

يشار إلى أن السبب الرئيسي الذي دفع أصالة إلى قطع العلاقة مع أنغام هو زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجًا من إحدى قريبات المخرج طارق العريان زوج أصالة.

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