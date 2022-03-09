شقيقة الفانشيستا "فاطمة الأنصاري" ترد على شائعات ارتباطها برجل الأعمال سلطان المحيسن

أثيرت شائعات عديدة في الساعات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بارتباط الفانشيستا السعودية الشهيرة "فاطمة الانصاري" برجل الأعمال "سلطان المحيسن".

شقيقة فاطمة الأنصاري ترد على هذه الشائعات

انتشرت أخبار ارتباط فاطمة الانصاري بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وسارع المتابعون للتساؤل حول حقيقة ومدى صحة هذا الخبر، خاصة وأن فاطمة التزمت الصمت تجاه هذا الخبر.

ولكن شقيقة فاطمة الأنصاري مريم نشرت مقطع فيديو لها ترد فيه على هذه الشائعات وقالت: "أنا اشوف ان الأسئلة زايدة عندي بالكومنتات يعني الي يسالوني ويقولون هذا صدق ولا لا شنو هالخرابيط هذه وشنو هالتأليف.. دعو الخلق للخالق بس".

تعليقات المتابعين حول خطوبة فاطمة الأنصاري

انتقل المتابعون الى قسم التعليقات للتعليق حول شائعات ارتباطها برجل الأعمال وقال أحدهم: "اما ما انسى يوم خطوبتها من يعقوب كانت تنكر بنفس الطريقة وتقول نفس الكلام".

وقال آخر: "يعني ما انتو الخلق الي عاضين نفسكم للقيل والقال عشان الأضواء والشهرة"، وأضاف آخر: "شكله انتو الي مطلعين الاشاعة عشان نلتفت الك يا شيخة ارتاحي ترى صرتم فشلة خلاص اهجدوا".

فاطمة الأنصاري وعلاقتها بيعقوب بو شهري

كانت الفانشيستا فاطمة الأنصاري قد ارتبطت بالنجم يعقوب بو شهري وذلك بعد انتشار شائعات تفيد ارتباطهما رومانسياً، ولم يستمر زواجهما سوى شهرين والسبب ان يعقوب طلب من فاطمة الابتعاد عن السوشال ميديا وهو ما رفضته فاطمة.