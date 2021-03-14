إبراهيم الحربي يدخل العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.. والجمهور يدعو له!

تداولت المواقع الإخبارية خبر مفاده أن النجم السعودي إبراهيم الحربي تم نقله للعناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأثار الخبر المتداول رعب الجمهور خاصةً أن نقل الممثل إلى العناية المركزة يعني أنه بوضع صحي صعب وبالتحديد نقص الأكسجين في الرئتين، وتم تداول الخبر بشكل واسع ضمن تعليقات وجهت الدعاء للممثل ذو الـ 65 عاماً بالشفاء العاجل، وكان من بين هذه التعليقات: "عسى الله يبعد عنه الشر وعن الشعب الكويتي العزيز ويرفع عننا البلاء"..وتابع آخر "عسى الله يشافيه ويقومه بالسلامة".

وكان هنالك تغريدة "ما يشوف شر ان شاء الله عسى الله يشافيه ويعافيه مو خوش خبر".

في حين علق البعض "الله يعافيكم لا تهولون الفنان ابراهيم الحربي في المستشفى ايه نعم ولكن الحمد الله مو في العنايه- الله يشافيه ويعافيه ان شاء الله الحين ابدا مو وقت اشاعات واخبار مو موثوق فيها".

وما زالت عائلة الممثل تلتزم الصمت ولم تعلق على الموضوع بطريقة رسمية حول ما إذا كان إبراهيم في المستشفى بوضع عادي أم تم إدخاله العناية المركزة.

نبذة عن الممثل إبراهيم الحربي

ولد وعاش في منطقة الشامية، تعلم في مدرسة المأمون الابتدائية وتوقف عن التعلّم لمدة عام انتقل خلاله إلى السعودية، لكنه سرعان ما عاد إلى الكويت وانتقل إلى منطقة الفروانية وأكمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدرسة عمار بن ياسر، عام 1971 التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية وسرعان ماوصل إلى أدوار البطولة، التحق عام 1979 بفرقة المسرح الشعبي، وكانت انطلاقته الحقيقية مع شركة سكوب سنتر الذي تعود ملكيتها للكاتبة فجر السعيد الذي قدم معها العديد من المسلسلات بالفترة من 2002 إلى 2007، يمتلك شركة إنتاج خليجية اسمها الولي ولديها فرعان بالكويت والسعودية وهي شركة لتبني الموهوبين.أما عن حياته العاطفية فهو متزوج وله خمسة أبناء أكبرهم يوسف، أحمد، جمال، خالد، وسن.

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