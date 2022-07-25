شقيقة ميس حمدان تنتقد المستهينين بوفاة قطتها

تدهورت الحالة الصحية للفنانة الأردنية دانا حمدان ونقلت إلى المشفى؛ بسبب الحزن الشديد الذي شعرت به عقب وفاة كلبها.

وشاركت دانا حمدان، شقيقة الفنانة الأردنية ميس حمدان، متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة لها من داخل المشفى، مُرتديةً ملابس العمليات، بينما نلاحظ أنابيب المحاليل الموصولة بها، كما بدا على ملامحها التعب والإرهاق.

وقد انتشرت أخبار وفاة كلب حمدان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت ردود الأفعال بين مستهين بحالتها الصحية، وبين متعاطف، وخلط العديديون بين تواجدها في المشفى وبين وفاة كلبها، حيث اعتقدوا أن وفاته كان سبب دخولها المشفى، ما دفعها للخروج في فيديو جديد لتوضيح بعض النقاط.

أشارت حمدان إلى أن كلابها في أحسن حال ولم يتوفى أحدهم، موضحة أن قطتها "لوتس" هي من توفت، وهي قطة شوارع كان ترعاها وتطعمها.

وأوضحت أن تواجدها في المشفى كان بسبب معاناتها من آلام في جانبها الأيسر منذ 4 شهور، لا تعرف سببه إلى الآن، فقد كانت تجري بعض الفحوصات.

واستهجنت الفنانة انتقادات المتابعين وتعليقاتهم المستهينة بحياة كائن حي توفي بين يديها.

وقبل نقلها إلى المشفى، شاركت دانا متابعيها مقطع فيديو لها وهي تبكي بعد رحيل كلبها، وقالت باكية: "مات النهاردة الصبح، صحيت أبص عليه لقيته مات، عملت كل حاجة أقدر عليها، بس نصيبه يموت، الحمد لله".

ولطالما وثَّقت دانا لقطات لطيفة تجمعها بكلبها، فقبل يومين نشرت فيديو لهما أثناء استلقائهما على السرير لمشاهدة التلفاز، حيث انهالت عليه بالقبلات والأحضان.

