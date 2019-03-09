بالفيديو: شقيق الجسمي يشعل فتيل الخلاف من جديد مع مريم حسين والأخيرة ترد بسخرية!

الخلاف يشتعل من جديد بين صالح الجسمي ومريم حسين

حل الإعلامي صالح الجسمي شقيق الفنان الخليجي حسين الجسمي ضيفًا على إحدى المقابلات الصحفية مؤخرًا، وخلال الحلقة تم عرض صورة مريم حسين والتي من المعروف عنها أنها على خلاف مع الإعلامي الخليجي.

وعندما رأى الجسمي صورة مريم حسين، رد بطريقة فيها نوع من تقليل الشأن للفنانة المغربية، حيث أنه طلب وضع النظارات الطبية حتى يتمكن من رؤية ملامح الصورة بوضوح، وكأنه يرمي إلى أنه لا يراها أصلًا وليست ضمن قائمة الناس المهمة بالنسبة له.

View this post on Instagram A post shared by مس انستا (@ms.instaaa) on Mar 7, 2019 at 1:48pm PST

وفيما بعد جاء الرد من مريم حسين التي كتبت عبر حسابها على تطبيق سناب شات وقالت: " فديت انا اللي مستحي واللي يحب جمالي واللي لازم يلبس النظارة عشان يضرب زوم شوي ويشوف جمالي ومقوماتي".

واضافت "انا اللي مستغربة منه ليش ما تبي تعترف بحبك لي قدام الناس. ترا الحب مش غلط حتى لو كان من طرف واحد".

الجدير بالذكر، أن صالح الجسمي اعترف أنه شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي ويكبره بـ13 عامًا، وأكد أنه ابتعد في الآونة الأخيرة عن السوشيال ميديا، حتى لا يتم ربط اسمه مع شقيقه وحتى لا يعرضه لأي موقف محرج بسبب خلافاته مع بعض الأشخاص في الوسط الفني.