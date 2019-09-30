وعد ملحم بركات يحتفل بزفافه.. وفيديو مؤثر لوالده في الحفل!

احتفل وعد نجل الفنان اللبناني الراحل ملحم بركات بزواجه على ريتا تصر بحفل زفاف ضخم حضره عدد من المشاهير ونجوم الوسط الفني.

وأحيا حفل الزفاف عدد من النجوم أبرزهم الفنان وليد توفيق، بالإضافة للفنان اللبناي ملحم زين والذي قدم لفتة مميزة بغنائه اغنية الراحل ملحم بركات "مرتي حلوة" بالإضافة لعدد كبير من اغانيه.

وخلال الحفل عُرض فيديو مؤثر للراحل ملحم بركات، تأثر به جميع الحضور بما فيهم العريس وعد والذي لم يستطع تمالك دموعه خلال عرض الفيديو.

وكان وعد بركان قد أصدر مؤخرًا أغنية بعنوان "يلا قومي" من ألحانه وكلمات الشاعر علي خليفة، ووعد هو بن الراحل ملحم بركات من زوجته الأولى، ولبركات ابن يُدعى ملحم جونيور من زوجتها الفنانة اللبنانية مي حريري.

يُذكر أن الموسيقار الراحل ملحم بركات كان قد فارق الحياة في يوم 28 أكتوبر من عام 2016، بعد صراع مع مرض السرطان، وبعد وفاته نشبت العديد من الخلافات بين أبنائه من زوجته الأولى وبين طليقته مي حريري وابنها ملحم جونيور حول أحقية الورثة.

وكان الفنان الراحل قد انفصل عن زوجته مي حريري بعد فترة من زواجهما وقبل وفاته.

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