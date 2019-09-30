هشام يفرض سيطرته على جمان.. والأخيرة تستجيب بدافع الحب!

يتصدر المسلسل الكويتي "جمان" محرك البحث غوغل وقائمة الأكثر تداولًا في تويتر بشكل شبه يومي بعد عرض كل حلقة جديدة من المسلسل.

وأثارت أحداث الحلقات الـ3 الماضية حالة من الجدل، والتعليقات المتضاربة، إذ بدات القصة بعدما ظهر هشام "مهند الحمدي" وهو يُعنف زوجته جمان "نور الغندو" بعد نقاش حاد بينهما بسبب غيرة هشام على زوجته.

ويُطالب هشام زوجته جمان ان ترتدي الحجاب عند خروجها، وخلال نقاشهما وانفعاله عليها يقوم بضربها وتعنيفها، كما انها تظهر وهي تعايره بعدم تحجب والدته.

وبعد هذا الجدل والعنف الكبير الذي تعرضت له جمان، ظهرت في مشهد في الحلقة الـ 20 من العمل وهي ترتدي الحجاب من أجل ان ترضي زوجها هشام.

وأثار هذا المشهد حالة من الجدل وموجة رفض بسبب تصوير المرأة بأنها شخص ضعيف يتقبل العنف ويرضخ له، كما اعتبر الكثيرون أن هذه المشاهد ترسخ لمفهوم العنف ضد المرأة وقد تجمله نوعًا ما، خاصة أن المسلسل يدور حول قصة حب مميزة تجمع هشام بجمان، بالإضافة لاختيار شاب وسيم ليقوم بدور هشام وهو الفنان مهند الحميدي، مما يجعل بعض الفتيات يتقبلن فكرة العنف وتسلط الرجال عليهن.

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