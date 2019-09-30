عادل إمام يستعين بفيلته الخاصة للانتهاء من تصوير "فالنتينو"

يواصل الفنان المصري الكبير عادل إمام، تصوير دوره في مسلسل "فالنتينو" الذي سيعرض فضائيًا في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تأجيله حيث كان من المقرر عرضه رمضان الماضي.

وكشفت مصادر لـ"البوابة" أن نجل الزعيم رامي إمام مخرج المسلسل، استقر على استكمال التصوير في فيلا والده الخاصة من أجل الانتهاء من العمل بأقصى سرعة، لمنح فريق العمل الفرصة لاستكمال تصوير أدوارهم في المسلسلات الأخرى المقرر عرضها رمضان المقبل أيضًا.

وأوضحت المصادر أن قرار نجل الزعيم يعود إلى رغبته في إراحة والده أثناء فترات التصوير، لكي يستطيع تصوير أكبر عدد ممكن من مشاهده في العمل.

ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتى وسليمان عيد وحمدى الميرغني وداليا البحيري.

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