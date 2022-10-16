شقيق شيرين عبدالوهاب يعتدي عليها بالضرب..ويحتجزها في المشفى

تحاول الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الوصول إلى حالة من السلام مع محيطها، حتى أنها تنازلت عن جميع القضايا الموجَّهة ضد طليقها الفنان المصري حسام حبيب، لكن يبدو أن هنالك طرف آخر لم يعجبه قرارها المفاجئ وكان رد فعله عنيف ومؤذي للغاية.

شقيق شيرين عبدالوهاب يتعدى عليها بالضرب

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض شيرين للضرب المبرح على يدي شقيقها داخل منزلها، بسبب تنازلها عن البلاغات التي رفعتها ضد طليقها.

ونتيجة تعرضها للضرب الوحشي، أصيبت شيرين بالرباط الصليبي، أي أن الرباط التصالبي الأمامي الذي يربط عظمة الفخذ بقصبة الساق أصيب إما بتمزق أو التواء؛ وأدى ذلك إلى دخولها للمشفى.



شقيق شيرين عبدالوهاب يحتجزها في المستشفى

من جهة أخرى، أوضحت إحدى المصادر أن شقيق الفنانة احتجزها في المشفى؛ مما أثار التساؤلات حول ما إذا كان قد أرسلها لمستشفى للأمراض العقلية، لاسيما بعدما تطرَّقت مؤخرًا للحديث عن مشاكلها النفسية ولجوئها للعلاج.

مدير أعمال شيرين عبدالوهاب يطلب الدعاء لها

على صعيد آخر، أكَّد مدير أعمال الفنانة ميمي فؤاد أن شيرين انزلقت داخل منزلها ما أدى لتعرضها لإصابة خطيرة، وطلب من جمهورها الدعاء لها.

وأشار إلى أنه سيجرى نقل شيرين إلى خارج مصر للحصول على العلاج المناسب لحالتها، ويتم في الوقت الحالي تجهيزها للسفر خارجًا، كما طلب منها عدم الإفراط في الحركة حتى اكتمال إجراءات السفر.

تصالح شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

ومؤخرًا، أصدر المستشار القانوني لـ شيرين عبدالوهاب، ياسر قنطوش، بيانًا إعلاميًا يعلن من خلاله عن قرار الفنانةفي مصالحة حسام حبيب بعدما ردَّ لها كافة متعلقاتها الشخصية وتسوية الخلافات فيما بينهما.

وجاء في البيان: "تعلن الفنانة أنها تكن كل الاحترام والتقدير للأستاذ حسام حبيب، وحرصاً منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنه تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة، حيث قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتم تسوية جميع الخلافات بينهما، وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تماماً من أي التزام تجاه الفنانة".

وطالب قنطوش من الصحافة ووسائل الإعلام تحري الصحة والدقة في نقل الخبر، على أن يقتصر على ما جاء في البيان، وكتب: "نهيب بالسادة الصحافيين تحري الدقة في نقل الأخبار، والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة وفي النهاية فهي تكن كل التقدير والاحترام للأستاذ حسام".