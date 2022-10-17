شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف تعاطيها للمخدرات..وحسام حبيب وراء ذلك!



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تعرض الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب للضرب والتعنيف على يدي شقيقها محمد عبدالوهاب، الذي أجبرها على دخول المشفى واحتجزها فيه لحين تشافيها.

ابتدأت قصة شيرين عبدالوهاب بتعرضها لإصابة في الرباط الصليبي، مُحتاجةً السفر خارجًا من أجل إجراء عملية جراحية عاجلة، ليتضح فيما بعد أن الأمر يتعرض بتعرضها للضرب والاحتجاز في مستشفى للأمراض العقلية بغية علاجها من مرضها النفسي.

شيرين هبدالوهاب وتعاطي المخدرات

ولكشف تفاصيل الحادثة، خرج محمد، شقيق الفنانة، عن صمته خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، نافيًا ما جرى تداوله حول تعنيف شيرين، مؤكدًا أنها تتعامل مع عصابة تضم طليقها الفنان حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ.

وأضاف أن شيرين استأجرت شقة في منطقة التجمع في الآونة الأخيرة من أجل تعاطي المخدرات رفقة حسام.

ولفت إلى أن علاقة شيرين وحسام عادت إلى طبيعتها بعدما أعاد الأخير لها السيارة، ورغم أنها تنازلت عن القضايا، فإن حسام لم يتنازل عن القضايا المرفوعة ضدها..

من جهة أخرى، كشفت والدة شيرين إلى أن ابنتها بعد حفلها الأخير توجهت برفقة حسام إلى الاستديو لتناول المخدرات، ثم عادت إلى المنزل وتشاجرت معها ومع شقيقتها وطردتهما من المنزل. كما لفتت إلى أنها أقدمت على طرد ابنتيها، لأنها لم تكن بوعيها بسبب المخدرات.





شيرين عبدالوهاب غير مؤهلة

أما بشأن احتجازها في المشفى، أشار محمد إلى أنه أدخل شيرين إلى المشفى بشكل إلزامي، لكنه لم يقم باصطحابها بنفسه بل تواجدت لجنة مختصة من أجل اقتيادها للمشفى.

وشدد على أنها غير مؤهلة ولا بد من علاجها، وأضاف أن مدير المشفى متواجد في النيابة العامة ليؤكد عدم أهليتها ومعه كافة التحاليل والاوراق.

وبيَّن أنه لن يترك شيرين لحين تأكيد الطب أنها أصبحت قادرة على تحمل مسؤولية نفسها.

علاقة شيرين عبدالوهاب ووالدتها

وشددت الأم أن علاقتها بشيرين كانت جيدة لحين عودتها إلى حسام من جديد، إذ أمرها بطردها من المنزل حتى ينفرد بها، وقالت خلال المداخلة الهاتفية: "احموها من الواد ده.. عشان الواد ده شر".

محامي شيرين عبدالوهاب يتهم شقيقها بالتهجم عليها

وقد تلقت النيابة العامة بلاغًا من محامي الفنانة يتهم شقيقها وآخرين بالتهجم عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لإحـدى مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها بها عنوة، على إثر خلافات بينهما، وقدم صـورة ضوئيـة تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكورة.

وأضافت النيابة في بيان لها: "وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي بها، واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها".

