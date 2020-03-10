شقيق ياسمين عبد العزيز يحذرها من مصير أنغام بهذا التعليق!

استغل الفنان المصري وائل عبد العزيز، أزمة المطربة أنغام مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم التي تشغل الجمهور والسوشيال ميديا منذ أمس الإثنين، من أجل توجيه رسالة إلى شقيقته ياسمين عبد العزيز دون ذكر اسمها.

وتمر أنغام بأزمة حالية مع زوجها أحمد إبراهيم وصلت إلى قيامهما بإلغاء متابعة بعضهما على إنستغرام، وتلميح الموزع الموسيقي للانفصال عنها، بعدما قام بمعايدة زوجته الأولى ياسمين عيسى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأعاد وائل، نشر أحد المنشورات التي علقت على أزمة أنغام وأحمد إبراهيم، والذي يقول: "أنباء عن طلاق أنغام وأحمد إبراهيم، عملوا unfollow لبعض".

وعلق شقيق ياسمين على المنشور بجملة مثيرة للجدل قال فيها: "شيء طبيعي ومؤكد، أصغر منك هيستفيد ويمشي"، ثم سرعان ما حذف "البوست".

ومن المعروف أن زوج أنغام يصغرها بحوالي 8 سنوات، بينما ترتبط ياسمين عبد العزيز عاطفيًا في الفترة الحالية، بالفنان أحمد العوضي، الذي يصغرها بـ10 سنوات، وهو الأمر الذي ربطه المعلقون برسالة وائل عبد العزيز.

وأكد البعض أن وائل يقصد توجيه هذه الرسالة إلى شقيقته، محذرًا إياها من مصير أنغام، وأن العوضي سيتركها حال زواجهما بعدما يستفيد من شهرتها، حسب المعلقين.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت عن حبها للعوضي على الملأ حيث نشرت صورة لها معه عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلقت: "بحبك يا أحمد"، وهو نفس الأمر الذي أقدم عليه العوضي.

يذكر أن وائل عبدالعزيز سبق وأن فتح النار على شقيقته بسبب علاقتها بالعوضي، واصفًا إياها بالغير مفهومة وأنه لا يصح أن تنشر صورًا لهما سويًا أمام الجمهور دون وجود مسمى واضح للعلاقة، كما انتقد الفنان الشاب وأكد أنه كان يجب عليه دخول البيت من بابه وأنه لم يقدم على هذه الخطوة لأنه كان يعلم أنه مرفوض رفضًا باتًا.

ثم عاد ووجه وائل عبد العزيز رسالة لأخته عبر صفحته على "فيس بوك"، اعتذر فيها عن ما بدر منه واعدًا إياها أن يكون "خارج حياتها" وأنها "حرة في مستقبلها".

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