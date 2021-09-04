شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مستجدات وضعها الصحي

كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، آخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز.

وقال عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج (الحكاية)، المذاع عبر فضائية (ام بي سي مصر)، إن حالة ياسمين الصحية مستقرة وتتعافى، لافتًا إلى أن زوجها أحمد العوضي سافر إليها منذ خمسة أيام للاطمئنان عليها.

وأكد أن شقيقته حالته مستقرة إلى حد ما لكنها بحاجة إلى وقت للتعافي والعودة، مضيفًا: (ياسمين الفترة اللي فاتت تعبت ومحتاجة وقت للتعافي.. وإن شاء الله ترجع قريب لبيتها ولشغلها).

وأضاف: (مقدرش أحدد موعد لعودتها، لكنها هترجع وقت ما تتعافى وتبقى أحسن وتتحسن نفسيتها، وإن شاء الله ترجع سالمة وبخير)، حسب موقع مصراوي.