شكران مرتجى ترفض الزواج وتتحدث عن أزمة الكهرباء.. "عالم متزوجة بدها تتحمم"!

أطلَّت الفنانة السورية شكران مرتجى ضيفةً في البرنامج الجواري الإذاعي "المختار" مع الإعلامي باسل محرز، وتطرَقت للحديث عن مواضيع شتى من بينها المعاناة التي يعيشها الفرد السوري.

شكران مرتجى تتحدث عن أزمة الكهرباء في سوريا

انتقذت شكران مرتجى الجهات المعنية بالتيار الكهربائي في سوريا، وسلطت الضوء على الأزمة التي يعاني منها الشعب بسبب زيادة ساعات تقنين استخدام الكهرباء لتصل إلى 22 ساعة يوميًا،

وقالت شكران بمنتهى الصراحة وبنرة يملؤها الوجع والقهر: "طيب يوم كامل، عطونا يوم بالأسبوع كامل، العالم تتحمم.. انا آسفة العالم بدا تتحمم يا جماعة بدي احكيها كتير بالبنط العريض عالم متجوزة بدا تتحمم، منيح هيك!".

وتابعت" "دين خلينا نحكي بالدين.. هي فتلك بالغميق.. أقل حقوق البني آدم.. مرا ولدانة بدا تتحمم، في أشياء قاسية صارنا متل الزيتون عم ينرص".

وأكَّدت مرتجى أنها مثل باقي الشعب السوري الذي يعاني، حيث استذكرت موقف لها حينما كانت متوجهة لإحدى الفنادق، فحين وصول المكان ركضت مسرعة لشحن هاتفها معتقدة أن الكهرباء ستنقطع، لتتذكر أن المكان لا يعاني من هذه الأزمة.

وأشارت الفنانة أنها على علم بالمأساة التي تعاني منها الدولة، لكن ذلك لا يعني التمادي في الاجراءات، وقالت: "هاد الشعب فعلا صبر وتعب، بعرف في عقوبات، بلدنا عم تعاني، بس يعني خد وعين، صرنا نفرح على نص ساعة زيادة كهرباء".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يثنون على شكران مرتجى

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الفنانة وأثنوا على صراحتها وحديثها عن الواقع الذي يعيشه كل فرد سوري، فكتبت إحداهن: "مستحيل يجي مثل السوريين من يشرحون الواقع كلماتهم، مثل الزيتون شهالتعبيرمن اروع المسلسلات هيه السوريه اللي اثرت بينه رهيبين بالفلسفه والتعبير".0

وعلَّق آخر: "جد بدنا نتحمم، بدنا ندفا بدنا كهربا بدنا غاز بدنا محروقات بدنا مي بدنا رواتب تتناسب مع الوضع التعيس لكن شوز يلتبس برجل براتب موظف حكومي".

وأضافت أخرى: "يسلم تمك قديش عم بتحملو العالم ذل وإهانة وفوقها لا ماء ولا كهرباء".

شكران مرتجى والزواج

من جهة أخرى، صرَّحت مرتجى أنها لا تفكر بالزواج أو الإنجاب، وقالت: "أنا واقعية وشروط الارتباط تغيرت وأستطيع أن أعيش بمفردي ولكن الحب يجب أن يبقى موجوداً".

شكران مرتجى والتنمر

وأكَّدت أنها متصالحة مع عمرها فقد احتفلت قبل فترة باليوبييل الذهبي من عمرها، ومعجبة بشكلها وتعتبر نفسها أجمل الجميلات. أما بشأن التنمر الذي تتعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت أنه يبكيها في بعض الأحيان.