متابع يتنمر على أنف شكران مرتجى"بوقف عليه نسر".. وهكذا ردت!

تعرَّضت الفنانة السورية شكران مرتجى للتنمر من قبل أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلَّا أنها قررت الرد بطريقة مهذبة ولبقة.

نشر أحد المستخدمين تعليقًا ساخرًا أرفقه بصورة قديمة لشكران مرتجى قبل إجرائها عملية لأنفها، وكتب : "بوقف عليه نسر، اييي المصرات كلشي"، حينها قررت الرد على طريقتها الخاصة، فكتبت: "بحياتي مانكرت اني عاملة عملية تجميل صديقي".

وتابعت: "وبتشرف بشكلي قبل وهلق والشغلة مالها علاقة بالمصاري أي حدا عندع مشكلة وبيقدر يحلها بيحلها شكرًا للطفك ولكل حدا أتمسخر ووتنمر عليي والحمدلله والله يعين اللي عنده مشكلة بروحه ومخه وما بيقدر يحلها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقها، فكتبت إحداهن: "المفروض ما ترد عليه الحين كل المشهورات مسوين تجميل الانف ابتداء من فيروز ونجوى كرم ونانسي عجرم وهيفا وهبي ومشاهير السوشال ميديا ملكه كابلي وخلود وفوز الفهد وبيبي عبدالمحسن وفرح الصراف ومشاهير العالميه مارلين مونرو انجلينا جولي كيم كارديشان وكايلي الخ الخ ،،،وقفت على شكران مرتجى كان لازم تطوف التعليق ،،حتى في انستقرامها الاحظ تعيد وتزيد في هالموضوع عادي خل اللي يتكلم يتكلم".

وكتبت أخرى: "حقيقه الله يعين الي عنده مشكله بروحه وعقله الخشم اله علاج بس بشاعه الروح ما الها ابد".

وتابعت إحداهن: "هذا الشكل من الانف كان يطلق عليه الانف الروماني وكانو زمان اصحاب هذا الانف يتفاخرون فيه وفي صفات صاحبه".