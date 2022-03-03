شمس الأسطورة تتهم فتيات معرض العطور بالتحرش بزوجها.. والمتابعون غاضبون!

أثارت مشهورة السوشيال ميديا الكويتية شمس الأسطورة موجة من الجدل والانتقادات أثناء تواجدها في معرض العطور المقام في الرياض، فتصريحاتها أمام الكاميرات عدها البعض قلة الحياء واحترام.

شمس الأسطورة تتهم الفتيات بتقبيل زوجها

اتهمت شمس الأسطورة المتواجدات في معرض العطور بتقبيل زوجها، فقد صُدِمت حينما رأت آثار أحمر شفاه على ملابسه، حيث باغتته بسؤال حول مصدر الشفاه المطبوعة على ملابسه، الأمر الذي صدمه وأثار حرجه.

وحينما حاولت إحدى المتواجدات لفت انتباهها أن أحمر الشفاه يعود لها شخصيًا بعدما أمالت نفسها بتجاهه، كان رد شمس بالنفي لتوضح أن الشفاه المطبوعة على عباءة زوجها البيضاء شفاه صغيرة وليست شفاهها الكبيرة، ما دفع أحد المتابعين للتعليق ساخرًا: "ادام تعبتي على عمليات التجميل كان كملتي خيرك وعملتي عملية لفمك الكبير وصغرتيه".

وأغضب تصرف شمس الأسطورة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا أن اتهاماته هذه تسيء للفتيات السعوديات اللواتي حضرن معرض العطور، فكتبت إحداهن: "والله صارت مسخره. وكانت ماتكشف شعرها. يعني كل الي كانو محجبات. ماكانو محجبات خوف من الله. لاحول ولاقوة الابالله. اللهم الثبات يارب".

وعلَّق آخر: "ياربي ذا العجوز لو تنتبه لعيالها وتترك حركات المراهقات ازين لها"، وأضافت إحداهن "والله صارت مسخره. وكانت ماتكشف شعرها. يعني كل الي كانو محجبات. ماكانو محجبات خوف من الله. لاحول ولاقوة الابالله. اللهم الثبات يارب".

من جهة أخرى، سخرت إحداهن من غيرة شمس وخوفها على زوجها، وعلَّقت: "يععع منو يبوس هذا محسستني زوجها ديفيد بيكهام ترى محد شايلـه من ارضه".

