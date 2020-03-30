شمس الكويتية ترد على وسم "اخرسي" : لن أكون نعجة في قطيع المسترجلات

دافعت الفنانة الكويتية شمس عن نفسها بعدما اجتاح وسم "شمس الكويتية اخرسي" مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح من بين الهاشتاغات الأكثر تداولا، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تعلق فيه على النساء المغربيات مما أثار موجة غضب ضدها.

وردت الفنانة الكويتية من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، كتبت فيها: "لن أخرس ولن أكون نعجة في قطيع المسترجلات أنا قلت رأيي بمحاسن الإنسانة المغربية لم أسيء لأحد والمسترجلة الي فهمت غير كذا خذي أدوية #ضبطي_هرموناتك.. والمغربيات عسل".

وتابعت شمس الكويتية: "سبتوا كورونا وسويتو هاشتاق فيه 16 ألف تغريدة عشان تفرغون سمومكم يا مسترجلات.. #الي_على_راسه_بطحة".

لن اخرس ولن اكون نعجة في قطيع المسترجلات انا قلت رأيي بمحاسن الانسانة المغربية لم اسئ ل احد والمسترجلة الي فهمت غير كذا خذي ادوية #ضبطي_هرموناتك

والمغربيات عسل🌹

سبتوا #كورونا وسويتو هاشتاق فيه 16 الف تغريدة عشان تفرغون سمومكم يامسترجلات #الي_على_راسه_بطحة#شمس_الكويتيه_اخرسي pic.twitter.com/ga8BNZY3jL — SHAMS 🌕 (@shamsofficial) March 29, 2020

ونعرض فيما يلي ما جاء في مقطع الفيديو الذي أثار ضجة وهي تعلق فيه على النساء المغربيات، وذلك خلال إجابتها على سؤال من إحدى المتابعات التي قالت إن زوجها في المغرب ولا يستطيع العودة بسبب الأوضاع الحالية وإنها خائفة عليه من النساء هناك، عن المغربيات ورفضت وصفهن بالساحرات، إلا أن حديثها واجه انتقادات عديدة.

وقالت شمس في الفيديو: "إن المغربيات يسحرن بجمالهن، بالإضافة لعدة أمور أخرى توجد في المرأة المغربية من شأنها أن تجذب الرجل، فمن المعروف أن المرأة المغربية جسمها جميل، كما أنها فنانة في الطبخ وأكلها لذيذ جدا، كما أنها تعتني بنظافة جسمها وبالخلطات والعطور، كما أنها تقوم بخدمة زوجها بنفسها، وليس الخادمة من تقوم بذلك".

وأضافت: "المغربيات يسحرون بجمالهن، المغربية تسحر تكون ملكة جمال ومستحيل ما تعرف تطبخ" وتابعت "هو الرجل يحب المرأة الجميلة وتعرف تطبخ وتهتم بجسدها وبالخلطات وبالعطور.. فيهم خفة دم فظيعة.. والرجل لما تجيه امرأة خفيفة دم وتطبخ وجميلة وريحتها حلوة وياكل من يدها وتكويله هدومه.. هذه الأمور ما يلاقيها بحياته ولو لقاها عنده حيطير تسع ساعات ويروح للمغربيات".

ولكن يبدو أن حديث شمس الكويتية على المغربيات لم يروق لبعض رواد مواقع التواصل ليتصدر وسم "شمس الكويتية اخرسي" الترند، مستنكرين طريقتها في الحديث عن علاقة الرجل بالمرأة.

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