شمس الكويتية تسخر من ارتفاع درجات الحرارة في مصر!

سخرت الفنانة شمس الكويتية، من ارتفاع درجات الحرارة في مصر والتي وصلت إلى 42 درجة، صباح اليوم الجمعة.

ونشرت شمس عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة ساخرة مكتوبًا عليها: "درجتين حرارة كمان وهتكلم خليجي"، وعلقت عليها قائلة: "وضع المصريين الآن".

وتفاعل متابعو شمس مع الصورة وتعليقها الساخر، بالتعليقات، فكتب أحدهم: "والله نحن في الجنوب الليبي لنا ثلاث أيام درجة الحرارة فوق الـ46"، فيما قال آخر: "درجة الحرارة دائمًا مرتفعة في الخليج مش مثل مصر".

ورفض البعض، نبرة السخرية في حديث شمس عن الطقس الحار في مصر، مؤكدين أن وضع البلدان الخليجية أكثر صعوبة، من حيث حرارة الجو.

يذكر أن شمس الكويتية دائمًا ما تثير الجدل بمنشوراتها عبر حساباتها الشخصية، وآخرها إعلانها عن تسجيل أغنية جديدة لنادي النصر السعودي بمناسبة تتويجه ببطولة الدوري، ما فتح عليها أبواب الانتقادات من قبل مشجعي الأندية المنافسة للنصر في المملكة.

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