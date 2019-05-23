بعد لقائه في "مجموعة إنسان"..نادين نجيم إلى قصي خولي: "أنا فخورة فيك"

حل النجم السوري قصي خولي ضيفًا على برنامج "مجموعة إنسان" مع الإعلامي علي العلياني عبر شاشة وقناة إم بي سي، ودار خلال الحلقة الكثير من الأحاديث المشوقة والتفاصيل الخاصة بكواليس مسلسل "5 ونص" مع الفنانة نادين نجيم ومعتصم النهار.

وبحسب آراء البعض، فإن قصي خولي قد تعرض للإحراج بسبب سؤال العلياني، والذي كان "من الأقوى فنيًا سلافة معمار ام نادين نجيم؟"، حيث أنه حاول التهرب من الإجابة ولكن المذيع واصل الضغط عليه ليجيب بصراحة.

وفي رده الصريح، قال النجم السوري: "سلافة معمار تنتمي إلى مدرسة فنية تعتمد على دراسة مدتها 4 سنوات.. كنا ندرس يومياً لـ14 ساعة"، ليقاطعه المذيع: "يعني سلافة أحسن؟".

قصي خولي : سلافة معمار تنتمي إلى مدرسة فنية ونادين نجيم تنتمي إلى مدرسة أخرى#مجموعة_انسان#قصي_خولي_مجموعة_انسان pic.twitter.com/S7HrQvc0fl — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٢٠ مايو ٢٠١٩

ليتابع قصي كلامه ويقول: " لا.. لا.. نادين تنتمي إلى مدرسة أخرى.. هي اشتغلت على حالها وصار لها شعبية كبيرة جداً.. سلافة معمار تشبهني بالشغل.. ولكن أنا ونادين وصلنا لنتيجة إننا نقدر نطلع بشغل أنا راضي عنه بشكل كبير".

وقبل أن تبدأ الشائعات حول احتمالية حدوث أي خلاف بين قصى خولي ونادين نجيم، سارعت هي بكتابة تغريدة عبر تويتر وقالت فيها: " قصي مبارح كنت راشع وشو حلو كلامك يا صديقي.. وقدي أنا فخورة فيك.. الله يوفقك على طول.. بتستاهل كل النجاح".

ومسلسل "5 ونص" يشارك فيه كل من قصي خولي، نادين نجيم، معتصم النهار، وهو من إخراج فيليب أسمر، وشاركت في غناء تتر المسلسل الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال أغنية "يا بتفكر يا بتحس" والتي تغني فيها باللهجة اللبنانية لأول مرة.

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