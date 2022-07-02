شمس الكويتية تصفهم بـ(الكلاب) و المتابعون في صدمة

عبر أحد محبي الفنانة الكويتية شمس عن حبه الكبير لها ولفنها، وقال المتابع: (نحن جيشين جيش شمس، وشمس لحالها شمس قاهر).فردّت عليه شمس بطريقة أثارت الكثير من الجدل، وقالت : (أحبكم يا كلاب).

و صدم هذا التصريح ​من شمس االكويتة المتابعين وأثار غضبهم بشكل كبير، وقالوا أن شمس لم تحترم متابعيها، ومن لا يحترم الجمهور ليس محترم.

ودائماً ما تثير شمس الكويتية غضب الجمهور بتصريحاتها على السوشيال ميديا. فقد كتبت سابقاً: (رغم ارتفاع الأسعار لسه في ناس رخيصه زي ما هيا)، دون إعطاء تفاصيل عن رأيها.

يذكر ان آخر أعمال الكويتية شمس كانت أغنية (معلية) ، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع الموسيقي عمار عدنان.