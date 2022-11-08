شمس الكويتية تكشف عن معاناتها الصحية و تشكو تعرضها للتنمر

كشفت الفنانة شمس الكويتية عن معاناتها من التنمر الذي تتعرض له بسبب وزنها الزائد. وقالت شمس أنها خضعت للعلاج اليومي بالكورتيزون في مرحلة مبكرة من عمرها.

وأوضحت باكية: (كنت برفقة أمي في عيادة الطبيب المعالج عندما أعلمني بنتيجة صورة الأشعة، حيث قال بأني أعاني من ورم وارتفاع كبير في مياه الدماغ وعندها أعلمني الطبيب بوجوب خضوعي للعلاج بـإبر الكورتيزون وبضرورة إعطائي 6 إبر في اليوم الواحد).

وأضافت أن الطبيب صارحها بخطورة وضعها الصحي قائلة: (قال لي ممكن أصاب بشلل حال لمس مبضع الطبيب النخاع الشوكي، في حال قررت إجراء عملية سحب السائل).

وفجرت الفنانة الكويتية مفاجأة حول كيفية شفائها من مرضها، موضحة أن الله أوحى لها بالعلاج الطبيعي المناسب لحالتها من خلال رؤية.

وأكدت شمس الكويتية أنها لا تحاول تهميش دور الطب والعلاج والأدوية، لكنها شددت على ضرورة اقتران العلاج الكيميائي بالعلاج الطبيعي.