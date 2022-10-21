شمس الكويتية تسخر من أحلام...فما علاقة أردوغان بالقضية؟!

أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت بطريقة ساخرة عن خلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، القائم منذ العام 2005.

وعلقت شمس الكويتية على الأخبار المتداولة حول مساعي تركيا لتهدئة الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة استحالة نجاح وساطة أردوغان.

وغردت عبر حسابها على تويتر: (إذا تصالحوا روسيا وأوكرانيا.. راح أتصالح أنا وأحلام).

يذكر أن الخلاف بين النجمتين قد بدأ منذ أن بدأت شمس مسيرتها الفنية عام 2005، وحينها صرحت أحلام بأنها لا تعتبرها مطربة قائلة: (لا توجد بنات في الخليج يرتدين ملابس فوق الركبة)، كما اتهمتها بأنها ليست كويتية كما تدعي.

من ناحيتها، إعتبرت شمس نفسها منتصرة، لأن أحلام لا تستطيع التوقف عن الحديث عنها، وقالت: (أنا الإنسانة التي جعلتك تكلمين نفسك وتنهارين).