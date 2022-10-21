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شمس الكويتية تسخر من أحلام...فما علاقة أردوغان بالقضية؟!

سهير العابد

سهير العابد

منشور 21 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:59
شمس الكويتية و أحلام
شمس الكويتية و أحلام

أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت بطريقة ساخرة عن خلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، القائم منذ العام 2005.

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وعلقت شمس الكويتية على الأخبار المتداولة حول مساعي تركيا لتهدئة الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة استحالة نجاح وساطة أردوغان.

وغردت عبر حسابها على تويتر: (إذا تصالحوا روسيا وأوكرانيا.. راح أتصالح أنا وأحلام).

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يذكر أن الخلاف بين النجمتين قد بدأ منذ أن بدأت شمس مسيرتها الفنية عام 2005، وحينها صرحت أحلام بأنها لا تعتبرها مطربة قائلة: (لا توجد بنات في الخليج يرتدين ملابس فوق الركبة)، كما اتهمتها بأنها ليست كويتية كما تدعي. 
من ناحيتها، إعتبرت شمس نفسها منتصرة، لأن أحلام لا تستطيع التوقف عن الحديث عنها، وقالت: (أنا الإنسانة التي جعلتك تكلمين نفسك وتنهارين).

كلمات دالة:شمس الكويتيةأحلام الشامسي

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