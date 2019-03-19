شمس الكويتية في دائرة الضوء بسبب حذاء من الذهب..وهذه ردة فعل الجمهور!

شمس الكويتية

تواصل الفنانة الكويتية شمس إثارة الجدل واللغط حولها أينما ذهبت، وذلك بسبب جرأتها في اختيار الأزياء التي تطل فيها على المسرح خلال حفلاتها الغنائية، وهو الأمر الذي يجعلها عرضة للانتقادات اللاذعة من قبل فئة كبيرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي آخر ظهور لها في إحدى الحفلات الغنائية التي أحيتها مؤخرًا بتواجد الراقصة المصرية دينا، اختارت شمس فستانًا قصيرًا باللون الأسود، وأكملت الإطلالة بارتداء حذاء عالٍ من الذهب مع أحجار ضخمة باللون الأحمر، وهو الأمر الذي تناقلته عدة مصادر صحفية وعدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، وجعلت الجمهور في حالة صدمة تجاه البزخ والترف الزائد حتى في الأحذية.

يشار إلى أن شمس الكويتية يعتبرها البعض إنسانة تتصرف بطريقة عفوية ولا تقصد أن تكون جريئة بإطلالاتها أو تصريحاتها، ومن خلال بعض التعليقات التي كتبها لها البعض عبر حسابها على موقع إنستغرام، فإنها تستحوذ على شعبية كبيرة وخاصة في دول الخليج.

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