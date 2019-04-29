شمس الكويتية في عيدها الـ39.. رحلة متنوعة بين النجاح وإثارة الجدل تعرف عليها

احتفلت الفنانة شمس الكويتية، يوم أمس الأحد بعيد ميلادها الـ39، والتي أخذت لقب "الكويتية" رغم انتمائها في الأصل إلى السعودية، كما برعت في إثارة الجدل، ولفت انتباه الجمهور إلى تصرفاتها، خاصة عن طريق بعض الفيديوهات القصيرة التي أحدثت ضجات مُتعددة خلال الفترة الماضية.

ويرصد "البوابة" أبرز المحطات في حياة شمس الفنية والخاصة

نشأتها وحياتها

ولدت شمس بندر نايف الأسلمي، لأب سعودي، في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية، وأم كويتية، حيث توفي والدها ولم تتجاوز العامين، ليُربيها زوج أمها الكويتي، حيث عاشت مع والدتها وزوجها في الكويت، وحصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

مشوارها الفني

اكتشفت "شمس" موهبتها الغنائية منذ صغرها، لكنها بدأت مشوارها الفني في نهاية تسعينيات القرن العشرين، حيث وقعت عام 2001، عقدًا مع شركة "رناد للصوتيات"، والتي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان "حبيب الورد"، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد، فيما استمرت بتقديم أغانيها باللهجة الخليجية، حتى طرحت ألبومها الثاني في 2002.

واختارت "شمس" أغنية "سبع مرات" لتصويرها فيديو كليب، واسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الجديد، وتعاونت مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، بعد تعاونها معه في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم "هلا" من كلماته وألحانه.

أعمالها الدرامية

سجّل أول ظهور للفنانة "شمس"، في عمل تمثيلي، خلال عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي "عوَض أبًا عن جد"، الذي بثّته قناة "إم بي سي" في رمضان الماضي، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب.

شهرتها

بعد صدور أول ألبومين لـ"شمس"، توالت بعدها سلسلة من الألبومات، التي رفعت اسم الفنانة الكويتية في السماء، واحتلت شهرة واسعة في الألفية الثالثة، خاصة حينما أصدرت ألبومين غنائيين، في 2007، بنسختين الأولى باللهجة الخليجية والثاني باللهجة المصرية، وذلك من إنتاج شركة "سربرايز الأمريكية"، حيث تُعد أول مغنية عربية توقع عقدًا مع شركة إنتاج أمريكية.

وتنوّعت أغاني "شمس"، ما بين خليجي ومصري، وتناوبت على كتابة كلمات أغاني أعمالها مجموعة كبيرة من الكتاب في دول الخليج ومصر، وكذلك في الألحان والتوزيع، حيث احتوت على 22 أغنية بواقع 12 أغنية مصرية و10 أغاني خليجية في الألبومين المتتاليين في 2007، وتعتبر هذه الحالة هي الأولى عربيًا وخليجيًا.

وأصدر استوديو "مزيكا" ألبومها "صباحك خير" في 2012، حيث تضمن الألبوم 17 أغنية تعاونت فيها شمس مع عدة ملحنين من بينهم ميشيل فاضل وناصر الصالح، وكررت "شمس" تعاونها مع المخرج جميل جميل المغازي، إذ قام بإخراج أغنيتها "24 ساعة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب من أجل الترويج للألبوم.

تعاون "شمس" ومحمد عبده

تعاونت الفنانة شمس الكويتية، مع الفنان السعودي القدير محمد عبده، في أكثر من عمل غنائي فني، حيث طرحت بالمشاركة معه أغنية منفردة بعنوان "سور الكويت العظيم" في سبتمبر 2007، وصورت الموسيقى في منطقة السرة في الكويت تحت إنتاج تلفزيون الوطن.

دخولها عالم الأغاني الرياضية

أحبت شمس تقديم أغاني رياضية، نظرًا لوجود قطاع عريض من المستمعين يشجعون الرياضة بكافة أشكالها وأنواعها، لذا دخلت الفنانة الكويتية عالم الأغاني الرياضية، وغنّت "نصراوي لا تكلمني"، وذلك بعد شهرة وسم "متصدر لا تكلمني" الذي أطلقه مشجعي نادي النصر السعودي عام 2013.

وأطلقت شمس أغنيتها في 23 مارس 2014، وحقّقت ربع المليون خلال أسبوع.

وبثت أغنيتها "نصراوي لا تكلمني" على التلفزيون السعودي لتصبح "شمس" أول مغنية نسائية يظهر صوتها على القناة الأولى بعد أكثر من 30 سنة من الإيقاف.

تخليها عن جنسيتها الخليجية

زعمت شمس، خلال عام 2015، تخليها عن جنسيتها الخليجية، وبيّنت أنها تحمل حاليًا بطاقة خضراء بريطانية وفرنسية.

ألبوماتها

أصدرت شمس خلال مشوارها الفني العديد من الألبومات الغنائية، ومن أبرزها "حبيب الورد"، و"سبع مرات"، و"مظاهرة نسائية"، و"شمس خليجي"، و"شمس مصري" و"جلسات شمس" و"صباحك خير" و"شقيت ثوبي".

أغنية "لوحة معقدة"

حقّقت أغنية "لوحة معقدة" من ألبومها "شمس خليجي"، نجاحًا جماهيريًا لافتًا، ولا تزال حتى اليوم تعتبر من أنجح وأهم الأغاني التي غنتها "شمس"، وهي أغنية تحمل في طياتها بعدًا اجتماعيًا وسياسيًا.

جوائزها

ونالت شمس الكويتية، العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني، وكان أهمها جائزة "أفضل مطربة خليجية"، وحازت في 2001 على جائزة "أفضل ألبوم" عن ألبوم "جلسات شمس"، كما حصلت في ذات العام على جائزة "أفضل وجه إعلامي"، بعد ذلك كان لها ألبوم "صباحك خير" الذي صدر عام 2012.

إثارتها للجدل

تتعمد دائمًا شمس إثارة الجدل، بسبب بعض التصرفات التي تقوم بها، وكان منها قصة إهانتها لشاب مصري يعمل لديها، وأساءت معاملته خلال بث مباشر سجلته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مما أشعل النار عليها من قبل المصريين، هذا بخلاف تصريحاتها بخصوص تخليها عن الجنسية الكويتية، وظهورها شبه العاري الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، وغيرها العديد من المواقف الأخرى.