شمس عاشت مع طليقها كالأشقاء.. وتكشف الأسباب!

تطرَّقت الفنانة المصرية شمس لحياتها الشخصية والزوجية خلال حلولها ضيفةً في برنامج "نص الكلام" مع الإعلامية اللبنانية "راغدة شلهوب"، وكشفت تفاصيل صادمة عن علاقتها بطليقها.

كشفت شمس أنها وزوجها عاشا معًا كأخ وأخته في نفس البيت بعد طلاقهما، فحينما قررا الانفصال لم يكن لديه مكان ليعيش فيه، لذلك لم تسمح أن ينام والد ابنها "آدم" في الشارع وقررت أن تمنحه غرفة في البيت لحين تجهيز شقته.

وقالت: "مكنش ينفع عشان اتطلقنا أبو إبني يترمي في الشارع مثلا لحد ما يوضب شقته .. فمسمحتش بكده إحنا منفصلين انت في أوضة آدم وأنا في أوضتي وإحنا إخوات وفيه بينا طفل وأنا اتربيت على كده".

وأوضحت شمس أنها بدأت العمل في سن صغير جدًا؛ ولم تحب أن يتحكم بها أحدهم، كما كشفت أنها لا تتحمل المشاكل وهو ما أدى إلى انفصالها عن زوجها.

