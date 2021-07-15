فضيحة سميرة سعيد توقعها في ورطة مع الجمهور..والصُور تتحدث!

أطلقت الفنانة المغربية سميرة سعيد منذ ساعات أحدث أعمالها الفنية على طريقة الفيديو كليب والذي حمل عنوان "مون شيري".

العمل والذي شاركته سميرة عبر قناتها الشخصية في يوتيوب تحول إلى نقمة وفضيحة لها، إذ أنه بعد 13 ثانية من إطلاق العمل تم رصد ما يقارب نصف مليون مشاهدة، مما يعني أنه تم شراء المشاهدات مع طرح الفيديو كليب عبر قناتها في يوتيوب.

الجمهور والذي أصبح اليوم أوعى من ناحية الأعمال الفنية وتقييمها ومراقبة نجاحها شاركوا الصورة المأخوذة من أرقام المشاهدات على نطاق واسع ضمن عدة تعليقات ساخرة كان منها "ومين غير سميرة سعيد بجيب نص مليون مشاهدة ب ١٣ ثانية"..وتابع آخر "اتخيل انو الأجانب مش بيجيبوه بهالسرعة"..وجاء في تعليق أحدهم "الاغنيه نازله مع مشاهداتها".

ومين غير سميرة سعيد بجيب نص مليون مشاهدة ب ١٣ ثانية ههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/eInSsz8JLF — Abood 🐍 (@aboodshoubaki) July 15, 2021

بالحديث عن العمل فقد تم تصويره بـ أجواء كلاسيكية من فترة السبعينات وتؤدي فيه الغناء باللغتين العربية والفرنسية، والأغنية هي من ضمن البوم سيتم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية وعلى الأغلب سيضم 10 أغاني بداخله.

يذكر أن سميرة كانت منذ أيام قد طرحت أغنية بعنوان الساعة 2 بالليل، وعبرت عن فرحتها بنجاح العمل الذي حقق أكثر من 2.8 مليون مشاهدة بغضون شهر تقريباً، وتابعت أن هذه الأغنية لم يكن مخطط لها إلا أن الشاعر تامر حسين عرض عليها العمل وأعجبت بها مباشرًا لا سيما أن كلمات الأغنية بعيدة عن الحب والهجران، وتابعت أن كلماتها موجهة لفتاة وحيدة تشعر بالرغبة للحديث مع أي شخص في الليل من أجل أن تشارك همومها.



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